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Как дети в Азии приходят из школы: столько гаджетов я не видел за всю жизнь

Как дети в Азии приходят из школы: столько гаджетов я не видел за всю жизнь

Автор:
03 апреля 2024 09:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   азия   в мире   гаджеты   дети   умны дом   школа   
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Залипательный двухминутный ролик о том, как парень пришел домой из школы. У него дома столько гаджетов, даже странно, как он не ошибается во всем этом.

Алиэкспресненько!

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Метки: Видео   азия   в мире   гаджеты   дети   умны дом   школа   
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Доктор Джонс Час назад
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Андрей Иванов 54 минуты назад
Его надо в мой срач на денёк завести. У него глаза как в анимэ станут и хихикать всю жизнь будет
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2311 постов (2267 в горячем)

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