Как дети в Азии приходят из школы: столько гаджетов я не видел за всю жизнь

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Залипательный двухминутный ролик о том, как парень пришел домой из школы. У него дома столько гаджетов, даже странно, как он не ошибается во всем этом.
Алиэкспресненько!
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