Не стоило вскрывать ножом аккумулятор смартфона

Любопытная девушка решила провести любительский эксперимент и узнать, взорвется ли аккумулятор смартфона, если попытаться его вскрыть. Она вооружилась ножом и начала разрезать батарею, а затем раздался хлопок.
Аккумулятор не выдержал пытки ножом.
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