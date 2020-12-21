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Не стоило вскрывать ножом аккумулятор смартфона

Не стоило вскрывать ножом аккумулятор смартфона (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 14:04
Сообщество : Эксперименты
Метки: аккумулятор   батарея   видео   девушка   слабоумие и и отвага   смартфон   эксперимент   
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Любопытная девушка решила провести любительский эксперимент и узнать, взорвется ли аккумулятор смартфона, если попытаться его вскрыть. Она вооружилась ножом и начала разрезать батарею, а затем раздался хлопок.

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Метки: аккумулятор   батарея   видео   девушка   слабоумие и и отвага   смартфон   эксперимент   
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8  комментариев
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2k
Hallo FreeSpace 46 минут назад
а какого результата она ожидала ?
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2k
Alexei_vrn Минуту назад
У меня раз так оригинальный акум Айфона 7 загорелся) Двухсторонний скотч кончики оторвались, пришлось потихоньку его лопаткой поддевать, а он как вспыхнет)) Горел минуты 2-3 и кстати с айфоном все хорошо, я думал там все выгорит и я его выкину просто. Повредился только шлейф вибро Taptic Engine. Сколько переменял акумов, но это впервые! Причем менял на своем айфоне))
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1k
евгений 13 минут назад
Зубами надо было попробовать.
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Владимир 21 минуту назад
Это случайно не из книги "1001 способ развести огонь в полевых условиях" ?
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8k
Vlad Полчаса назад
"Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые одаренные."
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20k
Сибиряк Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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3k
tamin 38 минут назад
Забавно так. Впервые вижу если честно.
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