Женщина украла забытый школьницами смартфон

Установленная в магазине Ангарска камера наблюдения запечатлела момент кражи смартфона девочки. Стоявшая за школьницами в очереди немолодая женщина заметила, что одна из школьниц забыла возле прилавка смартфон и, недолго думая, положила гаджет к себе в сумку.
Сперва женщина прикрыла смартфон пакетами, а после того, как сделала покупку, положила его в сумку.
В данный момент сотрудники полиции Ангарска ищут воровку.
В данный момент сотрудники полиции Ангарска ищут воровку.
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Мерзкие и тупые люди, превращаются в мерзких и тупых стариков. Чудес не бывает. Надеюсь эту квашню поймают и они получит наказание по всей строгости закона, без скидок на возраст.