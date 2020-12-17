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Женщина украла забытый школьницами смартфон

Женщина украла забытый школьницами смартфон (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 12:08
Сообщество : Криминал
Метки: Ангарск   видео   воровство   дети   кража   смартфон   телефон   школьники   школьницы   
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Установленная в магазине Ангарска камера наблюдения запечатлела момент кражи смартфона девочки. Стоявшая за школьницами в очереди немолодая женщина заметила, что одна из школьниц забыла возле прилавка смартфон и, недолго думая, положила гаджет к себе в сумку.

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Метки: Ангарск   видео   воровство   дети   кража   смартфон   телефон   школьники   школьницы   
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10  комментариев
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Всегда говорил, что возраст никогда не является оправданием и не делает человека автоматически мудрым, честным и достойным уважения.
Мерзкие и тупые люди, превращаются в мерзких и тупых стариков. Чудес не бывает. Надеюсь эту квашню поймают и они получит наказание по всей строгости закона, без скидок на возраст.
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4k
Majul 8 минут назад
Мразь старая. Да еще и у ребенка.
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117k
DeOrio 18 минут назад
Статья 158 УК РФ.
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1k
RaiJu 18 минут назад
Мразь
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
гнилая старая мразь.. переломать бы ей все рёбра..
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3k
ваня панкин 58 минут назад
дура ипанутая... срок себе намотала...
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
надеюсь ей за это года 2 впаяют ...
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8k
MakDag Час назад
Чтоб она по нему, только 112 набирала...
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20k
Батончик с маком Час назад
совесть дома забыла или совсем потеряла
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