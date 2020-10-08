В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать

В вагоне московского электропоезда 36-летний нетрезвый мужчина подсел на свободное место рядом с девушкой и начал приставать. Пассажирка ушла на другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, начал угрожать и достал из кармана похожий на нож предмет.
К счастью, в вагоне нашелся смельчак, который скрутил злоумышленника и передал прибывшим полицейским.
На задержанного завели уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»
На задержанного завели уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»
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