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В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать

В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 08:36
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   видео   конфликт   люди   метро   москва   негатив   пьяный   
1678
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В вагоне московского электропоезда 36-летний нетрезвый мужчина подсел на свободное место рядом с девушкой и начал приставать. Пассажирка ушла на другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, начал угрожать и достал из кармана похожий на нож предмет.

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Метки: алкоголь   видео   конфликт   люди   метро   москва   негатив   пьяный   
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17  комментариев
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55k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Вот молодец. На ровном месте статью нашёл. Туда и дорога
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9k
lon 13 секунд назад
Тут даже и девчонка уже не нужна, но нелишне будет, если она заяву таки накатает. Урод, пусть лет 5 посидит, подумает !
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15k
Злобный Члегр 7 минут назад
Хорошо, что кто-то не зассал, как большинство.
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4k
Elf_80_Lvl Полчаса назад
Что за 3,14дорская привычка замазывать лицо преступника, но оставлять лица других людей в видео.
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1k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
если гражданское общество будет повышать свое самосознание и трансформироваться, как сомодостаточная система, то преступлений будет намного меньше, а ушлепки от общества будут автоматически выпиливаться.
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6k
Сгусток позитива 41 минуту назад
пипец, ук, на ровном месте, каким же надо быть далпаёпом....
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3k
roy komarov 52 минуты назад
А защитник то - красные мокасины,и явно кавказец! Такие бы случаи тиражировать в обществе! Весьма показательно,не побоялся. Уважение,Человеку!!!
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3k
кот базилий Час назад
Чего надо нажраться чтоб так себя вести? Протрезвеет и несколько лет рукавицы шить поедет, я очень надеюсь
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778
nightdozorer кот базилий 50 минут назад
козёл, безалкогольное
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13k
ВОВЧЕГ Час назад
Что такое осень, это психи.
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17k
SerGProS Час назад
Что-то пока не видно специалистов-выродков а-ля: " не надо было связываться с пьяным..можно было и себе на статью..превышение мер самообороны.. а если бы пырнул "
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1k
ЛунныйКотэ SerGProS 7 минут назад
У тебя психологическая или физическая зависимость от выродков? если ты их везде ищешь
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12k
куджо Час назад
Все такие: ну эт не моё дело, моя остановка, я понимаю страшно... Молодец дядя вступился.
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3k
samsr Час назад
Дебил бл@дь
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981
Аарон Чупа 2 часа назад
многие парни плечисты и крепки, многие носят футболки и кепки, знак гто на груди у него, больше не знают о нем ничего... молодец
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452
Любушка 2 часа назад
Мужчине-заступнику респект и уважуха!!! Ну там и второй на помощь подкинулся. Одним словом, мужики!!!!
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1k
boom 2 часа назад
Хорошо, что есть неравнодушные люди
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Alonso

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