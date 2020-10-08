В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать

В вагоне московского электропоезда 36-летний нетрезвый мужчина подсел на свободное место рядом с девушкой и начал приставать. Пассажирка ушла на другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, начал угрожать и достал из кармана похожий на нож предмет.

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