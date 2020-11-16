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Скрытая камера спасла мужчину от тюрьмы

Скрытая камера спасла мужчину от тюрьмы (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 09:35
Метки: в мире   видео   повезло   подстава   скрытая камера   
13543
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Девушка по неизвестной причине решила подставить сотрудника тренажерного зала. Как только мужчина покинул помещение, она несколько раз ударила кулаком по стулу, упала и начала биться затылком о пол.

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Метки: в мире   видео   повезло   подстава   скрытая камера   
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20k
Vazari 5 часов назад
Не так давно ролик гулял. Чувак в машине у дпсника, со всей силы себя мутузил кулаками по лицу, чтобы подставить инспектора.Только делал он это прямо под объективом регистратора. А инспектор смотрел, молчал и улыбался)
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1k
Mellivora 10 минут назад
И что дальше? Она заявила на пацанчика? Что?
По мне,это какая-то бабская истерика.
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14k
ВОВЧЕГ 12 минут назад
С припистью!
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2k
Гончаров Николай 15 минут назад
Опять телекинетик останется безнаказанным!
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1k
Андрей 24 минуты назад
Что-то тут рассказ на середине обрывается. У нас помнится тоже ведь случай с тренером в спортзале был, когда он на диване сидел и рядом маленькая девочка которая обвинила его в педофилии и т.д.("удава душил") и ведь тоже всё на камеру снималось, свидетели имелись и один хрен посадили.

Что-то тут рассказ на середине обрывается. У нас помнится тоже ведь случай с тренером в спортзале был, когда он на диване сидел и рядом маленькая девочка которая обвинила его в педофилии и т.д.("удава душил") и ведь тоже всё на камеру снималось, свидетели имелись и один хрен посадили.
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5k
М С Полчаса назад
И ведь этой уродке ничего не будет.
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657
Владимир 45 минут назад
На кол ведьму!
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163
Slava Gvaberidze 46 минут назад
это обычная истерика
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5k
z0_0b Час назад
В белый дом.
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6k
Перст Указующий Час назад
может, это новая неизвестная методика как часть упражнений?
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4k
Ya Час назад
Когда вижу таких сук-истеричек всегда хочется от души попинать тварь.
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198
Борис Колесниченко Час назад
мразота психованная по типу "на донышке"
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169
Дмитрий Час назад
Она ему говорит:"Будешь меня....ь?"
А он ей:"Крокодилов не ....мс!"
Ну и дальше по сценарию на видео....
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1k
Vlamir Час назад
Нужно законы делать с адекватной степенью ответственности. Если мужику по обвинению светило 8 лет, то эти же 8 лет нужно вешать таким вот "провокаторам"! А то ему - нанесение средних и тяжких или попытка изнасилования, а ей просто мошенничество!
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15k
Alush Vlamir Час назад
Золотые слова. А что делать,если малолетка?
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1
Дмитрий Alush Час назад
тогда нужно проявить снисхождение: 8 лет и ремня по жопе 80 раз
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1k
Vlamir Alush Час назад
Можно подождать, пока подрастет!
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1k
andreas 2 часа назад
пипец просто!
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6k
Кружок 2 часа назад
а причём тут тюрьма???
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169
Дмитрий Кружок Час назад
Интересный вопрос. Тоже хотелось бы знать.
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3k
евгений 2 часа назад
Скрытая камера спасла мужчину от тюрьмы
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703
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Презумпция доверия бабе равносильна презумпции доверия чуркам у нас, неграм в штатах и просто уголовникам всюду.
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6k
Лаврентий ВазгенСемёнович 41 минуту назад
Вам про презумпцию доверия суда к показаниям белорусских силовиков напомнить?
"Вроде он."
"Да, я не помню."
"Много их было..."
И т.д.

"Виновен! 15 суток!"
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17k
Vital Idol 2 часа назад
Что значит подставить?! В чём она его обвиняет?! Может просто бесешь ПМСный....
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953
Алексей Астин 2 часа назад
Ну так прикольный ролик же получился. Для большего успеха мужчине нужно рассказать про девушку поподробнее кто она и поближе лицо показать, чтоб узнавали её и понимали в какую игру эта мадам может начать играть.....
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346
евгений 2 часа назад
[мат] она исполняет
ффристайло ракамакафо. Может ей попытать счастья в шоу-бизнесе, талант стопроцентный))
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