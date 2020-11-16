Скрытая камера спасла мужчину от тюрьмы

Девушка по неизвестной причине решила подставить сотрудника тренажерного зала. Как только мужчина покинул помещение, она несколько раз ударила кулаком по стулу, упала и начала биться затылком о пол.
К счастью для сотрудника всё происходящее сняла скрытая камера наблюдения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Скутерист чудом не попал под колеса грузовика
- Когда понимаешь, что тебя посетил ангел-хранитель
- Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы
- Дуракам везёт: шалость в автосервисе, которая чуть не привела к трагедии
- Жители Вьетнама успели убежать от оползня
Метки: в мире видео повезло подстава скрытая камера
189
Понравилось189
Новости партнёров
Загрузка...
По мне,это какая-то бабская истерика.
А он ей:"Крокодилов не ....мс!"
Ну и дальше по сценарию на видео....
"Вроде он."
"Да, я не помню."
"Много их было..."
И т.д.
"Виновен! 15 суток!"