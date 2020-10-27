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Дуракам везёт: шалость в автосервисе, которая чуть не привела к трагедии

Дуракам везёт: шалость в автосервисе, которая чуть не привела к трагедии (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 10:19
Сообщество : Автомир
Метки: автосервис   в мире   видео   люди   повезло   слабоумие и отвага   
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На территории автосервиса мужчина решил подтянуться на подвеске автомобиля, находящегося на подъемнике. Эта выходка чуть не стоила ему жизни.

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Метки: автосервис   в мире   видео   люди   повезло   слабоумие и отвага   
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25k
Acu900 58 минут назад
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12k
Алексей 12 минут назад
Ну не подтянуться, а повиснуть на ключе, чтобы отвернуть закисший винт/гайку.
Но все равно *удаг.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Эх, премия сорвалась.
Дарвин расстроится...
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16k
Andrey Полчаса назад
Домкрат из него оказался хероват...
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4k
MadShark 41 минуту назад
Дуракам везёт: шалость в автосервисе, которая чуть не привела к трагедии
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10k
Яромиръ 50 минут назад
....редкий дурак умирает своей смертью
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