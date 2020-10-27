Дуракам везёт: шалость в автосервисе, которая чуть не привела к трагедии

На территории автосервиса мужчина решил подтянуться на подвеске автомобиля, находящегося на подъемнике. Эта выходка чуть не стоила ему жизни.
В этот раз повезло
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