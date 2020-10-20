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Сообщество Жизнь в США 468 постов • 192 подписчика подписаться
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Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы

Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 09:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ледовый комбайн   Рочестер   в мире   видео   каток   лед   повезло   сша   
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В американском городе Рочестер ледовый комбайн неожиданно загорелся на площадке во время работы. Немногочисленные посетители и спортсмены стали свидетелями того, как суровый заливщик покидает ледовую площадку на горящей технике.

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Метки: Ледовый комбайн   Рочестер   в мире   видео   каток   лед   повезло   сша   
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4  комментария
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621
Victor 44 минуты назад
работают с огоньком :)
и след на льду красный, как будто кого-то размазало тонким слоем по льду
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2k
masson84 4 минуты назад
заливщик огонь
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621
Victor 40 минут назад
мысль у водителя, когда он поехал обратно - надо сжечь весь этот ледовый дворец, ну или чо там у них.
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25k
Антон 56 минут назад
Ещё один сгорел на работе.
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