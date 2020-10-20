Ледовый комбайн загорелся на катке во время работы

В американском городе Рочестер ледовый комбайн неожиданно загорелся на площадке во время работы. Немногочисленные посетители и спортсмены стали свидетелями того, как суровый заливщик покидает ледовую площадку на горящей технике.
К счастью, обошлось без пострадавших. Заливщик увез машину со льда и смог потушить ее самостоятельно.
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и след на льду красный, как будто кого-то размазало тонким слоем по льду