Жители Вьетнама успели убежать от оползня

В провинция Куангнам во Вьетнаме один из расчищавших дорогу после оползня мужчин заметил приближение новой волны из земли и веток. Он поспешил предупредить людей и тем самым спас им жизнь.
Местные жители еле успели унести ноги.
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