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Жители Вьетнама успели убежать от оползня

Жители Вьетнама успели убежать от оползня (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 12:54
Метки: Вьетнам   в мире   видео   люди   оползень   повезло   
392
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В провинция Куангнам во Вьетнаме один из расчищавших дорогу после оползня мужчин заметил приближение новой волны из земли и веток. Он поспешил предупредить людей и тем самым спас им жизнь.

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Метки: Вьетнам   в мире   видео   люди   оползень   повезло   
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Сибиряк 2 часа назад
непереводимый вьетнамский фольклор
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