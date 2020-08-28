Скутерист чудом не попал под колеса грузовика

Водитель скутера потерял управление и чуть было не попал под колеса грузовика. От гибели его спасло только чудо.
Родившийся в рубашке
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