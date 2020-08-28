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Скутерист чудом не попал под колеса грузовика

Скутерист чудом не попал под колеса грузовика (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 07:54
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   грузовик   падение   повезло   скутер   скутерист   
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Водитель скутера потерял управление и чуть было не попал под колеса грузовика. От гибели его спасло только чудо.

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Метки: в мире   видео   грузовик   падение   повезло   скутер   скутерист   
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3  комментария
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2k
Евгений 53 минуты назад
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261
Рафаэль Час назад
Капец котлета была бы! Повезло конкретно
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25k
Антон 2 часа назад
Эти китаёзы ездят, как попало. Скутеристы летают, не смотря по сторонам, водители грузовиков тоже, как видим, особо не приглядывается. Рано или поздно попадёт. Да и тут его тоже побило слегка. Может, что и щёлкнет в голове, и пусть порадуется, если не колесом
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