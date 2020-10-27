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Клиенты магазина устроили массовую драку с сотрудниками

Клиенты магазина устроили массовую драку с сотрудниками (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 13:24
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   люди   магазин   разборки   
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В сети появилось видео, на котором несколько посетителей магазина подрались с его сотрудниками. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в синем жилете с боем прорывается через сотрудников к выходу из магазина, а затем к потасовке подключаются его знакомые.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   люди   магазин   разборки   
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6  комментариев
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18k
Слепой Пью Час назад
Ну какая может быть причина? Или красное, или белое. Одно из двух.
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33k
dima423 Полминуты назад
красота)) весело у них там...ну и походу магазинные сами нарвались)
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2k
Дмитрий 52 секунды назад
да блин, продолжайте пить
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6k
Михалыч 53 минуты назад
Работников магазина совсем обороне не учат. Там столько вариантов "розочек" можно было сделать.
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36k
Нанук Паналык 58 минут назад
Телка в белом - огонь!
Я бы пошел с ней в разведку!
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125
.. Час назад
водку просроченную продали)))
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