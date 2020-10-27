Клиенты магазина устроили массовую драку с сотрудниками

В сети появилось видео, на котором несколько посетителей магазина подрались с его сотрудниками. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в синем жилете с боем прорывается через сотрудников к выходу из магазина, а затем к потасовке подключаются его знакомые.

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