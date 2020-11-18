Автолюбитель несколько раз отправил противника в нокдаун во время дорожного конфликта

Мужчина вышел из своего автомобиля и решил с помощью кулаков разобраться с другим водителем. Схватка оказалась предельно короткой и закончилась несколькими эффектными нокдаунами.
Прибежал, красиво получил и убежал.
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