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Автолюбитель несколько раз отправил противника в нокдаун во время дорожного конфликта

Автолюбитель несколько раз отправил противника в нокдаун во время дорожного конфликта (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 09:03
Метки: видео   драка   конфликт   нападение   разборки   ярость   
21898
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1
Мужчина вышел из своего автомобиля и решил с помощью кулаков разобраться с другим водителем. Схватка оказалась предельно короткой и закончилась несколькими эффектными нокдаунами.

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Метки: видео   драка   конфликт   нападение   разборки   ярость   
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152  комментария
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8k
Rihovich 18 часов назад
Ну, в кепке прям по джентльменски себя повёл, уложил, постоял, посмотрел, ни бить ни пинать не стал! Добрейшей души человек!
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3k
капитан Флинт 3 часа назад
Автолюбитель несколько раз отправил противника в нокдаун во время дорожного конфликта
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1k
muhomor 4 часа назад
Даже с ноги не добивал-хотя там напрашивался прямой в рыло
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736
ВазгенСемёнович 5 часов назад
Сам нарвался, так ему и надо.
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1k
Александр Баранов 5 часов назад
Ощущение, что всегда надо с собой возить перцовку, потому что в таких ситуациях нет желания руки марать из-за какой-то пластмасски. А вообще, всегда можно уехать
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1
Felix Sh 6 часов назад
никогда этого не понимал, кулачишками машут как в начальных классах. Если уж и захочется наказать, так зачем руки марать если есть куча подручных средств. И не говорите мне, что может не оказаться под рукой. Я понимаю если перцовуху не все имеют, но тупой предмет же будет под рукой по любому! Мне лично очень жаль пальцы свои об кого-то марать. Зачеем??
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6k
Gamletof Felix Sh 5 часов назад
Ук не читал? Советую, занятная книжка.
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692
Семён 6 часов назад
Надеюсь он не поехал дальше нокдаунов искать...
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6k
Serjio 7 часов назад
Настырный
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9k
net 8 часов назад
Какие же порой бывают идиоты. Микроаварии всегда случаются. Ты не виновен, страховая тебе все починит, ты виновен, ну покрасишь свой бампер, или каско если есть опять же всё починит. Зачем драться?) зачем вообще нервничать из-за мятой пластмассы?)) поскорее составили бумаги да погнали дальше.
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6k
Сгусток позитива 8 часов назад
настырный какой
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3k
Доехал нормально 8 часов назад
Вот сразу видно, что дело происходит в цивилизованной Европе. Все четко, вышел, огреб, ушел.
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4k
Василий 9 часов назад
Красавчик! Вышел, опиз*дюлился, еще раз, потом контрольный опиз*дюлятор прилетел, встал и удовлетворенно пошел к себе в машину!
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674
Владимир 9 часов назад
Сходил за люлями.
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−109
Алексей _______ 9 часов назад
Ничего необычного. Обычное поведение людей советских взглядов.
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5k
Крот Алексей _______ 7 часов назад
Ничего необычного. Обычный комментария идиота
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65
Дед Мазай 9 часов назад
Правильно говорят, что "все болезни - от нервов". В том числе и сотрясения мозга.
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Волот 9 часов назад
лев рАссердился и в драку, но ударом мощным в сраку, очутился под столом !!!
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27k
lem02 9 часов назад
Ни когда не хами незнакомым людям. Ты же не знаешь кто он. Боксер, бандит или прокурор. А может всё вместе...
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7k
Cornho lem02 9 часов назад
*никогда
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33k
Mich_Man 10 часов назад
))))
Бывших люберов не бывает!))))))))))
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1k
Lefterov Mich_Man 9 часов назад
при чем тут люберы?
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1k
Вадик Бондаренко 10 часов назад
Отличной походкой побежал обратно
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1k
Кер Реев 10 часов назад
Во! А я подумал сначала наши, но убедившись, что дураков хватает везде - усбагоился....
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Picard

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