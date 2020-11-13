Пьяный пациент решил выбить себе МРТ и в гневе разбил окошко

В медицинском учреждении Ачинска пьяный пациент начал требовать назначить ему магнитно-резонансную томографию. Специалист пояснил, что тот обратился не по адресу, чем вызвал гнев у молодого человека.
Присутствует ненормативная лексика.
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Каждый такой алкаш занимает койку, это место человека действительно нуждающегося в лечении.