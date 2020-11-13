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Пьяный пациент решил выбить себе МРТ и в гневе разбил окошко

Пьяный пациент решил выбить себе МРТ и в гневе разбил окошко (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Ачинск   видео   инцидент   конфликт   люди   
475
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В медицинском учреждении Ачинска пьяный пациент начал требовать назначить ему магнитно-резонансную томографию. Специалист пояснил, что тот обратился не по адресу, чем вызвал гнев у молодого человека.

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Метки: Ачинск   видео   инцидент   конфликт   люди   
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14  комментариев
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20k
Сибиряк 2 часа назад
Пьяный пациент решил выбить себе МРТ и в гневе разбил окошко
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4k
Дмитрий Горчилин 6 минут назад
Несколько раз лежал в больнице, каждый раз находился какой-то придурок, которого выставляли за "нарушение режима", при этом больничный не закрывали. То есть, люди оказавшись в больнице вместо лечения нажирались до поросячьего визга с последующими эффектами, вплоть до физиологических отправлений и незапланированных посадок в неожиданных местах. Каждый раз хотелось спросить- тебе бл больше бухать негде?
Каждый такой алкаш занимает койку, это место человека действительно нуждающегося в лечении.
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21
Заслоняющий Пейзаж Полчаса назад
В который раз удивляюсь долготерпению наших полисов
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3k
aleksei Полчаса назад
Только среди женщин может выёдиваться, а как полиция приехала, так сразу «извините пожалуйста...»
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5k
Vэл Полчаса назад
Говна кусок
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899
Шурман 52 минуты назад
Помню мне МРТ прописали , поехал в больницу мне отвечают только на январь а на дворе сентябрь , поехал в вторую больницу там уже на декабрь , в третей сказали на конец октября пришлось соглашаться .
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899
Шурман Полчаса назад
Эта херня была год назад до карантина , или всеобщего шидица :) что сейчас по МРТ даже боюсь представить .
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214
Олег 55 минут назад
Получил назначение на лоботомию
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17k
Аня Час назад
Отлично доказал, что МРТ ему действительно нужна. И лечение электричеством. Что характерно, с таких вот бычка моментально слетает, как только за яйца берут.
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16k
Lunatic Asylum Час назад
Обожаю дрищей, которые идут так будто у них плечи 2 километра в обхвате :)
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17k
Аня Lunatic Asylum Полчаса назад
Синдром воображаемой широкой спины, или арбузная болезнь)
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19k
Батончик с маком Час назад
да башкой его в унитаз и сказать что это мрт
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7k
MakDag 2 часа назад
Ему действительно требуется МРТ, потому что у него голова отбита по самую задницу.
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3k
SSD 2 часа назад
Мдя... Пришел на МРТ, а попал к хирургу с рукой и в ментовку, за хулиганство))) Местный дурачок))
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