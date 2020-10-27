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"Я россиянина": скандал на кассе продовольственного магазина

"Я россиянина": скандал на кассе продовольственного магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   касса   конфликт   люди   магазин   россиянина   скандал   
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Нервная женщина вступила в конфликт с персоналом продовольственного магазина и назвалась "россияниной". Агрессивно настроенную покупательницу сняли на видео.

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Метки: видео   касса   конфликт   люди   магазин   россиянина   скандал   
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5  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
31k
Элек Мек Полчаса назад
"Я россиянина": скандал на кассе продовольственного магазина
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31k
Антон 20 минут назад
Бухое быдло.
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9k
котегRUS 23 минуты назад
"Я россиянина": скандал на кассе продовольственного магазина
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2k
Schumacher 24 минуты назад
Непосредственно Каха растолстел...
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28k
Alex 24 минуты назад
ТП обыкновенная
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mindflixx

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