"Я россиянина": скандал на кассе продовольственного магазина

Нервная женщина вступила в конфликт с персоналом продовольственного магазина и назвалась "россияниной". Агрессивно настроенную покупательницу сняли на видео.
Присутствует ненормативная лексика
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