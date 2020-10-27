Кот спрыгнул с окна, спасаясь от пожара

Жители Нью-Йорка стали свидетелями прыжка домашнего кота из окна горящей квартиры. Несмотря на страх и панику, питомец прислушался к призывам людей и покинул объятое пламенем помещение.
Прыжок питомца из окна горящей квартиры сняли на видео. Одна из следивших за пожаром женщин перехватила убегавшего после мягкого приземления кота и передала стражам правопорядка.
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