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Сообщество Без кота и жизнь не та 692 поста • 331 подписчик подписаться
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Кот спрыгнул с окна, спасаясь от пожара

Кот спрыгнул с окна, спасаясь от пожара (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 08:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   пожар   спасение   сша   
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Жители Нью-Йорка стали свидетелями прыжка домашнего кота из окна горящей квартиры. Несмотря на страх и панику, питомец прислушался к призывам людей и покинул объятое пламенем помещение.

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Метки: видео   животные   кот   пожар   спасение   сша   
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1k
EvgeniySAN Час назад
Потерял одну из жизней.
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Alex 23 минуты назад
Герой!
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kaboza Полчаса назад
поджарился слехка
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11k
Oleg Полчаса назад
ловили, ловили... только спрыгнуть мешали
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