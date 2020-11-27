Спасатели освободили котика, застрявшего между железных прутьев решетки

В подмосковном поселке Колычево работники поисково-спасательного отряда №1 Мособлпожспас спасли рыжего кота, застрявшего между прутьев решетки подвального окна. Согласно рассказам местных жителей, котик неоднократно приходил в этот подвал греться. Животное довольно часто застревало между прутьями, однако всегда выбиралось самостоятельно. В этот же раз что-то пошло не так.
Кот просидел в таком состоянии несколько дней. Все это время неравнодушные жители присматривали за ним и надеялись, что он сможет выбраться самостоятельно. В конечном итоге было принято решение вызвать профессионалов.
Прибывшие на место спасатели разжали прутья при помощи аварийно-спасательного инструмента и освободили животное.
Прибывшие на место спасатели разжали прутья при помощи аварийно-спасательного инструмента и освободили животное.
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