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Сообщество Без кота и жизнь не та 715 постов • 333 подписчика подписаться
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Спасатели освободили котика, застрявшего между железных прутьев решетки

Спасатели освободили котика, застрявшего между железных прутьев решетки (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 09:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   добро   животные   кот   люди   спасатели   спасение   
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В подмосковном поселке Колычево работники поисково-спасательного отряда №1 Мособлпожспас спасли рыжего кота, застрявшего между прутьев решетки подвального окна. Согласно рассказам местных жителей, котик неоднократно приходил в этот подвал греться. Животное довольно часто застревало между прутьями, однако всегда выбиралось самостоятельно. В этот же раз что-то пошло не так.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   добро   животные   кот   люди   спасатели   спасение   
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29k
Alex Час назад
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SerGProS 8 минут назад
Каждому орден и квартиру в центре Москвы..
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66
Elena G. 14 минут назад
Спасатели освободили котика, застрявшего между железных прутьев решетки
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69
Basin 20 минут назад
Сперва ставят эти решетки ,что бы эти котики там не бегали ,а потом мужественно этих же котов вызволяют .
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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
У кого-то слишком мелкие ячейки в решетке!
У кого-то слишком мелкие ячейки в решетке!
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971
Murych Полчаса назад
коммунальщики - кондомы. ячейку решётки могли и больше сделать.
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9k
Karelian 41 минуту назад
Понаставят решеток, котику погреться не залезть.
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12k
Konstantin Час назад
Как Винни Пух, но там у Винни не было времени торчать неделю в норе, зато жировой запас был. Тут видимо наоборот )
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