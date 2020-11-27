Спасатели освободили котика, застрявшего между железных прутьев решетки

Кот просидел в таком состоянии несколько дней. Все это время неравнодушные жители присматривали за ним и надеялись, что он сможет выбраться самостоятельно. В конечном итоге было принято решение вызвать профессионалов.



Прибывшие на место спасатели разжали прутья при помощи аварийно-спасательного инструмента и освободили животное.