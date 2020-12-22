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Сообщество Без кота и жизнь не та 737 постов • 340 подписчиков подписаться
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Сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке

Сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 08:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: 360подмосковье   видео   животные   кот   мусор   сортировка   спасение   ульяновск   
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В Ульяновске работник мусоросортировочного предприятия сделал неожиданную находку на линии предсортировки. Какой-то нехороший человек выбросил в мусор домашнего кота в завязанном мешке.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   животные   кот   мусор   сортировка   спасение   ульяновск   
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4  комментария
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2k
VikaR 44 минуты назад
Горите в Аду, те кто выбросил
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Элек Мек 37 минут назад
А кот то хорош.
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panama 38 минут назад
Я вот не пойму, мне 33 , такого в мою молодость не было или же с появлением интернета это стало освещаться более доступно?! Что за жестокость мрази конченые
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Сергей 44 минуты назад
Хозяева котейки тридварасы не по ориентации, а по жизни...
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Alex Chebrikov

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