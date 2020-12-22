Сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке

В Ульяновске работник мусоросортировочного предприятия сделал неожиданную находку на линии предсортировки. Какой-то нехороший человек выбросил в мусор домашнего кота в завязанном мешке.
Сотрудник предприятия наткнулся на животное, когда разрезал пакет во время подготовки мусора для дальнейший сортировки.
За последние два месяца это уже третий случай в Ульяновске, когда при сортировке мусора находят животных. В прошлые разы на этом мусоросортировочном комплексе были спасены африканский еж и две красноухие черепахи.
За последние два месяца это уже третий случай в Ульяновске, когда при сортировке мусора находят животных. В прошлые разы на этом мусоросортировочном комплексе были спасены африканский еж и две красноухие черепахи.
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