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Сообщество Без кота и жизнь не та 2131 пост • 506 подписчиков подписаться
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Американка обнаружила своего кота замурованным в стене

Американка обнаружила своего кота замурованным в стене

Автор:
14 марта 2024 07:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   США   Спасение   животные   кот   повезло   стена   
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В США рабочие случайно замуровали в стене домашнего кота во время ремонта. К счастью, питомца вовремя обнаружили и спасли.

Жительница американского штата Пенсильвания обнаружила, что ремонтники, штукатурившие стену квартиры, случайно замуровали ее домашнего кота.

Когда рабочие ушли, хозяйка кота заметила, что его нигде нет. «Захожу в квартиру и сразу же слышу, что он мяукает и скребет стену, — жалуется она в соцсети Tiktok. — Ужасно его жаль, он наверняка так перепугался».

Женщина сразу же позвонила в экстренную службу, где ей посоветовали самостоятельно пробить в стене отверстие. Она последовала совету и сумела освободить питомца.

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Метки: Видео   США   Спасение   животные   кот   повезло   стена   
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3  комментария
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Оксид Бетона 15 минут назад
насколько же мерзок английский язык. как будто с гавном во рту разговаривает.
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25k
SolomonA 6 минут назад
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44k
Aleks Полчаса назад
Запилили кота в стену... И все ради видосика в тиктоке...
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Dobriy drug

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