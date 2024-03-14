Американка обнаружила своего кота замурованным в стене

В США рабочие случайно замуровали в стене домашнего кота во время ремонта. К счастью, питомца вовремя обнаружили и спасли.
Жительница американского штата Пенсильвания обнаружила, что ремонтники, штукатурившие стену квартиры, случайно замуровали ее домашнего кота.
Когда рабочие ушли, хозяйка кота заметила, что его нигде нет. «Захожу в квартиру и сразу же слышу, что он мяукает и скребет стену, — жалуется она в соцсети Tiktok. — Ужасно его жаль, он наверняка так перепугался».
Женщина сразу же позвонила в экстренную службу, где ей посоветовали самостоятельно пробить в стене отверстие. Она последовала совету и сумела освободить питомца.
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