Американка обнаружила своего кота замурованным в стене

Жительница американского штата Пенсильвания обнаружила, что ремонтники, штукатурившие стену квартиры, случайно замуровали ее домашнего кота.

Когда рабочие ушли, хозяйка кота заметила, что его нигде нет. «Захожу в квартиру и сразу же слышу, что он мяукает и скребет стену, — жалуется она в соцсети Tiktok. — Ужасно его жаль, он наверняка так перепугался».

Женщина сразу же позвонила в экстренную службу, где ей посоветовали самостоятельно пробить в стене отверстие. Она последовала совету и сумела освободить питомца.