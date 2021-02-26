FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9812 постов • 1202 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Женщина спасла свою собаку, провалившуюся под лед в бассейне

Женщина спасла свою собаку, провалившуюся под лед в бассейне (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 08:15
Сообщество : Животные
Метки: бассейн   видео   животные   собака   спасение   сша   
200
1
1
Жительница американского города Мерфрисборо пришла на помощь своей собаке, провалившейся под лед в бассейне. Женщина не раздумывая бросилась в ледяную воду, чтобы спасти животное.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: бассейн   видео   животные   собака   спасение   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Алексей 2 часа назад
Чуть чуть не добегался хвостатый Хозяйке +1000 к карме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
sanchesS80 19 минут назад
В оригинальной американской статье написано что пёсик в порядке, но теперь обходит бассейн стороной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Почему мы все еще сомневаемся в вакцинации Почему мы все еще сомневаемся в вакцинации Дедушка спас щенка из пасти аллигатора Дедушка спас щенка из пасти аллигатора Туристы наткнулись на обессиленную собаку, которая две недели выживала в горах Туристы наткнулись на обессиленную собаку, которая две недели выживала в горах Встреча четвероногого героя Встреча четвероногого героя Кот спрыгнул из окна, спасаясь от пожара Кот спрыгнул из окна, спасаясь от пожара Спасение оленя со льда замерзшего водоема Спасение оленя со льда замерзшего водоема
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

469890



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
208
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана
3
37
Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
0
24
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
0
15
Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих
Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#аварии#люди#картинки#знаменитости#прикольные#спасение#в мире
#фото#животные#факты#кино#Россия#подборка#приколы#Разное#авария дня#Украина
#интересно#интересное#дтп#авто аварии#актеры#сша#СССР#собака#забавно#красота

На что жалуетесь?

Вернуться