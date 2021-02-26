Женщина спасла свою собаку, провалившуюся под лед в бассейне

200
1
1
Жительница американского города Мерфрисборо пришла на помощь своей собаке, провалившейся под лед в бассейне. Женщина не раздумывая бросилась в ледяную воду, чтобы спасти животное.
Пес не смог выбраться из ледяной воды самостоятельно и потерял сознание. Оказавшаяся неподалеку хозяйка вытащила его и доставила ветеринару. Сейчас животное идет на поправку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хаски устроил истерику, когда его начали мыть
- Встреча четвероногого героя
- Спасение оленя со льда замерзшего водоема
- Туристы наткнулись на обессиленную собаку, которая две недели выживала в горах
- В Волгограде мужчина спас провалившуюся под лед собаку
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...