Девочка застряла в автомате с игрушками при попытке обокрасть его

В Китае две маленькие девочки решили воспользоваться преимуществом своего маленького роста и бесплатно получить игрушки. Своей целью они выбрали комнату с игровыми автоматами "Хватайка", однако их план потерпел неудачу.
Одна из девочек забралась в автомат, чтобы достать игрушки, но очень скоро поняла, что не может выбраться обратно. Её сообщнице пришлось звать на помощь взрослых, которые, в свою очередь, вызвали спасателей.
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