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Девочка застряла в автомате с игрушками при попытке обокрасть его

Девочка застряла в автомате с игрушками при попытке обокрасть его (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 13:00
Метки: видео   дети   застряла   игровой автомат   китай   хватайка   
212
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В Китае две маленькие девочки решили воспользоваться преимуществом своего маленького роста и бесплатно получить игрушки. Своей целью они выбрали комнату с игровыми автоматами "Хватайка", однако их план потерпел неудачу.

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Метки: видео   дети   застряла   игровой автомат   китай   хватайка   
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37k
FoxGen Час назад
Аппарат одноразовый, никак не открывается?
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24k
Acu900 Полчаса назад
Да уж, кое кому из взрослых придется расстаться с юанями. И за порчу имущества и за работу спасателей. Нынче содержать деток дорого обходится родителям...
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767
Сергей Час назад
надо было оставить их как есть,
маленькие скелетики будут и "украшением" и "предупреждением" для всех остальных
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