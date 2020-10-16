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В Китае школьник бросил петарду в люк и взлетел

В Китае школьник бросил петарду в люк и взлетел (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:30
Метки: в мире   взрыв   видео   дети   канализационный люк   китай   люди   слабоумие и отвага   школьник   
1557
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В сети набирает популярность ролик из Китая, на котором школьник бросает в канализационный люк петарду. Через несколько секунд мальчик буквально взлетает на воздух вместе с люком.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   взрыв   видео   дети   канализационный люк   китай   люди   слабоумие и отвага   школьник   
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21  комментарий
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1k
Дмитрий Час назад
А это точно было 10 октября? Я этот ролик видел пару лет назад
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3k
Leonid Дмитрий 55 минут назад
пару лет назад тоже было 10 октября
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1k
Chris Taylor 5 минут назад
набирает или теряет?
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2k
HAL 9001 14 минут назад
Я уже волноваться стал. А то в этом году еще не выкладывали этот ролик.
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15k
Злобный Члегр 16 минут назад
На это можно смотреть вечно!
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38k
Raush 22 минуты назад
Нихрена себе петарда. Тут граната целая...
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44
tj77 Raush 20 минут назад
Там возможно газ был в канализации.
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210
Иван Полчаса назад
Он сказал поехали! И взмахнул рукой. А также ногой, головой и другими частями тела
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2k
s59469 Полчаса назад
Ссылка coub.com
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8k
Великий Кормчий Полчаса назад
В Китае школьник бросил петарду в люк и взлетел
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10k
Яромиръ Полчаса назад
....редкий дурак умирает своей смертью
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6k
Puans-on 52 минуты назад
Странно, как-то люк открывался.
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67
Somaha Puans-on Полчаса назад
Он с петлей похоже. Т.е. крышка не снимается, а откидывается.
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2k
Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Слабая петарда,не могу пока выписать ему премию
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3
ivbragar 54 минуты назад
Это у них национальная забава такя?
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14k
Dr.CrAzY Час назад
во все эти заголовки про китайцев взорвавших канализацию нажно добавлять слово - ОЧЕРЕДНОЙ!
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9k
myymoo Час назад
В Китае школьник бросил петарду в люк и взлетел
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25k
Антон Час назад
Китайские космонавты упорно штурмуют космическое пространство.
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7k
ГородДомов Час назад
рождёный ползать , летать не может .
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439k
Alexey Berestenko Час назад
В Китае школьник бросил петарду в люк и взлетел
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