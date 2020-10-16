В Китае школьник бросил петарду в люк и взлетел

10 октября камера наружного наблюдения, установленная в жилом районе в уезде Канлэ (Линься-Хуэйский автономный округ, провинция Ганьсу, КНР) запечатлела волнительные моменты из жизни юного любителя пиротехники.



Из-за брошенной в канализационный люк петарды школьник пережил непродолжительный полёт, закончившийся жёсткой посадкой. С полученным синяками и ссадинами малолетний испытатель был отправлен в больницу, откуда его выписали в тот же день.