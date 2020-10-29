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Когда наконец-то смог вытащить главный приз из игрового автомата

Когда наконец-то смог вытащить главный приз из игрового автомата (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: видео   игровой автомат   ожидание и реальность   разочарование   хватайка   
789
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После большого количества попыток парень смог вытащить из игрового автомата "Хватайка" главный приз - смартфон. Однако он недолго радовался своему счастью.

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Метки: видео   игровой автомат   ожидание и реальность   разочарование   хватайка   
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5  комментариев
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2k
PLT LDR 14 минут назад
Сука, музон из 90x... Vengaboys... аж прослезился...
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11k
робт 19 минут назад
постанова, уровень сельского тюза, этот е*блан наверняка из обслуживающих автомат
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2k
Димка Смола/67 20 минут назад
Этот автомат как Пенсионный фонд в РФ !
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319
Бэмсяра 21 минуту назад
без лоха и жизнь плоха)))
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5k
JACKAL 23 минуты назад
))))) лохотрон
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