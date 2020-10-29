Когда наконец-то смог вытащить главный приз из игрового автомата

После большого количества попыток парень смог вытащить из игрового автомата "Хватайка" главный приз - смартфон. Однако он недолго радовался своему счастью.
Когда ожидание не совпадает с реальностью
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