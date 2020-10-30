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Трехлетний ребёнок врезался на угнанном мотороллере в витрину магазина

Трехлетний ребёнок врезался на угнанном мотороллере в витрину магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 09:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   видео   дети   китай   мальчик   происшествие   
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Оставшийся без присмотра трехлетний ребёнок залез в трёхколёсное транспортное средство и врезался в витрину торгового заведения. Камеры наблюдения запечатлели угон и момент столкновения с витриной.

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Метки: аварии   видео   дети   китай   мальчик   происшествие   
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4  комментария
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
Стекло в магазине хорошее.
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30k
Опаньки 2 часа назад
далеко пойдет...
в смысле, поедет
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184
.. 2 часа назад
угнал? водятел мудак, глушить нужно свой мопед
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14k
AlexЕЙ 2 часа назад
Автомобиле? - это мотороллер.))
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