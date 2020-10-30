Трехлетний ребёнок врезался на угнанном мотороллере в витрину магазина

Оставшийся без присмотра трехлетний ребёнок залез в трёхколёсное транспортное средство и врезался в витрину торгового заведения. Камеры наблюдения запечатлели угон и момент столкновения с витриной.
В результате веселой поездки никто не пострадал.
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в смысле, поедет