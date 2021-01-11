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В Китае подросток решил узнать, что будет, если лизнуть металл зимой

В Китае подросток решил узнать, что будет, если лизнуть металл зимой (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 08:07
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   дети   китай   мороз   подросток   прикол   язык   
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В китайском городе Цзаочжуан любопытный подросток решил выяснить, что произойдет, если языком коснуться металлической поверхности на морозе. В итоге он прилип к стальному шесту после того, как лизнул его при температуре -16 градусов по Цельсию.

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Метки: в мире   видео   дети   китай   мороз   подросток   прикол   язык   
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14  комментариев
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−50
ZloyTopik Час назад
Мне в детстве (лет 6) сказали, что у умных детей язык на морозе к железкам не прилипает.... Я естественно, поделился эти знанием во дворе, скандал потом дикий был, трое родителей разбираться приходили, кто их лапочку гадостям научил.
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54k
Igor 14 минут назад
Тупой и еще тупее
Тупой и еще тупее
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30k
Alex Полчаса назад
Все мужчины делали это..
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13k
Ligov Alex Полчаса назад
Не мужчины, а мальчишки. Мужчиной я не сделал бы то, подобно китайцу, на что отважился лет в восемь, еще в Ленинграде...)
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30k
Alex Ligov 8 минут назад
Я в садике, лет в 5 наверное )
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3k
Кистень Полчаса назад
Толстый продержался бы долго.
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12k
Аристарх Похер 39 минут назад
В Китае подросток решил узнать, что будет, если лизнуть металл зимой
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306
Оксид Бетона 52 минуты назад
Водки полил на язык...
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915
Владимир Час назад
Вечно находится добряк спасающий таких идиотов.
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3k
Федя Хитрый Час назад
Welcome To The Club
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30k
Лесли 🥰 Час назад
Блин, пацану 15 лет!)) Че тупой-то такой)))
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10k
net Лесли 🥰 47 минут назад
Специально приклеился. Таких надо не сразу спасать.
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
The latest version of Flash Player is required to view videos.

-
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30k
Лесли 🥰 Sterling Malory Archer Час назад
Не требуется. У меня все включилось
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