В Китае подросток решил узнать, что будет, если лизнуть металл зимой

В китайском городе Цзаочжуан любопытный подросток решил выяснить, что произойдет, если языком коснуться металлической поверхности на морозе. В итоге он прилип к стальному шесту после того, как лизнул его при температуре -16 градусов по Цельсию.

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