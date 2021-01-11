В Китае подросток решил узнать, что будет, если лизнуть металл зимой

В китайском городе Цзаочжуан любопытный подросток решил выяснить, что произойдет, если языком коснуться металлической поверхности на морозе. В итоге он прилип к стальному шесту после того, как лизнул его при температуре -16 градусов по Цельсию.
Камера наблюдения запечатлела спасение любопытного 15-летнего паренька.
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