Папаша забыл, что младенец не в коляске и потерял его

Увлекшийся своим смартфоном мужчина забыл, что его ребенок находится не в коляске, а в специальной переноске на груди. В какой-то момент он опомнился и, увидев абсолютно пустую коляску, начал паниковать.
Зависимость от гаджетов до добра не доведет.
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