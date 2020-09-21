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Папаша забыл, что младенец не в коляске и потерял его

Папаша забыл, что младенец не в коляске и потерял его (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дети   китай   отец   потеря   прикол   реакция   
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Увлекшийся своим смартфоном мужчина забыл, что его ребенок находится не в коляске, а в специальной переноске на груди. В какой-то момент он опомнился и, увидев абсолютно пустую коляску, начал паниковать.

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Метки: видео   дети   китай   отец   потеря   прикол   реакция   
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Viktor 2 часа назад
Да ну нафиг, постановка!
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Zavrrr 7 минут назад
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Mr.Adamson

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