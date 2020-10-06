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«Генералы забились в истерике, один полковник обмочился в штаны»: казнь немецких евроинтеграторов

«Генералы забились в истерике, один полковник обмочился в штаны»: казнь немецких евроинтеграторов (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 12:07
Метки: видео   вов   казнь евроинтеграторов   фашисты   
2328
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Следствие велось в Москве, а суд состоялся в Киевском Доме офицеров (тогда Дом Красной армии) с 17 по 28 февраля 1946 года. Перед трибуналом Киевского военного округа предстали 15 нацистов. Состав подсудимых был крайне разнороден: от генерал-лейтенантов Шеера и Буркхардта 1889 года рождения до унтер-офицера Майера 1925 года рождения.

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Метки: видео   вов   казнь евроинтеграторов   фашисты   
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56k
Viktor 4 часа назад
А никто их сюда не звал, сунулись - получите!
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780
Чучело Мяучело Час назад
Ненавижу жестокость. Поэтому очень жаль, что их можно было повесить только один раз.
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2k
Fill Frankenshtein Час назад
Обратите внимание на текст "только молодой немецкий гауптман вел себя мужественно и с презрением оглядывал толпу..." И таких случаев было не мало в те времена, когда именно молодое поколение до последнего верило в свою правоту и не испытывало раскаяния даже перед лицом смерти. Дело в том, что они с рождения были воспитаны в атмосфере своего превосходства и ненависти ко многим другим расам. Сейчас мы это хорошо можем наблюдать у молодежи в странах ближнего зарубежья, и как бы не закончилось это все чем-то очень нехорошим.
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
А потом, там же, вешали и бандеровцев...
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28k
Alex 3 часа назад
Ницики, готовьте памперсы, скоро вас тоже вешать в Киеве будут.
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60k
Максим 3 часа назад
Мог бы и рассказать за что их так и почему народ так ликовал. Там очень интересная история, которую надо почитать и американским генералам и их подстилкам в ВСУ.. А так пост лайкодрочера.
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3k
ezhik Максим 2 часа назад
рад, что ты уже морально готов
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139k
☭Cheкаво☭ Автор поста Максим 2 часа назад
Пост специально запилин(как соц.опрос тайный), сколько на Фишках трется нацистских прихлебателей и бандеровских поклонников


*и это еще не все отметились.

Пост специально запилин(как соц.опрос тайный), сколько на Фишках трется нацистских прихлебателей и бандеровских поклонников *и это еще не все отметились.
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19k
Юрий Владимирович ☭Cheкаво☭ 12 минут назад
Бандерлогов плотнее вешали.
Бандерлогов плотнее вешали.
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Надо было еще таблички им на шею повесить: "Я пришел сюда не с миром".
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6k
Михалыч 4 часа назад
Мало, очень мало было таких решений. Слишком гуманны были наши деды. Внуки нацистов снова творят зло. Нам придётся доделывать то, что не было в своё время завершено.
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13k
Александр 4 часа назад
Х-м-м... Ничего не имею против, просто, а как 15-летний юноша так чётко определил, что это были конкретно три генерала, два полковника, и гауптман?
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60k
Максим Александр 3 часа назад
приговор зачитывался с поименованием и званиями.
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24k
Acu900 Александр 3 часа назад
Я думаю мальчишка застааший войну с 11 лет (а в Киеве заварушка была еще та, до 43 года город вообще был оккупирован немцами пока его не освободила Красная армия) вполне мог определять звания как немецких так и советских офицеров...
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13k
Александр Acu900 2 часа назад
Возможно.... Но есть множество архивных съёмок, где чётко видно, что "участники", не смотря на статус, в, чуть ли, не в солдатском обмундировании...
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139k
☭Cheкаво☭ Автор поста Александр 2 часа назад
Написано же процесс шел, в газетах видимо писали и радио никто не отменял.

"Тогда в Киеве все знали, что идет процесс над немцами".
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27k
winergy2012 Stray 2 часа назад
Ютюбам и тиктокам.
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19k
Батончик с маком 4 часа назад
нафига этот гуманизм. таких только на кол. причём на один, как шашлык на шампур. так экономнее и веселее
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