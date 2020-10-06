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Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка

Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 11:22
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   животные   крокодил   прикол   розыгрыш   
766
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Сотрудник сафари-парка в Австралии подшутил над девушками, решившими сфотографироваться на фоне крупного крокодила.

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Метки: австралия   видео   животные   крокодил   прикол   розыгрыш   
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7  комментариев
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17k
SerGProS Час назад
"зеленое бревно" до конца сохраняло неподвижность
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7k
Prostovopros Полчаса назад
Акелла промахнулся....
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19k
Батончик с маком Час назад
это похоже на старый прикол. включаешь дрель стоя позади "жертвы" одновременно ткнув пальцем в спину. жестокий прикол. я метра на два вперёд прыгнул. потом с молотком за шутником гонялся
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8k
Serg2001 Час назад
Тонкий австралийский юмор... ))
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25k
Игорь Час назад
Мне так нравится - что во многих пендосских видосах они несколько раз повторяют одно и тоже. Т.е. даже не комплексуют что тупые и не с первого раза доходит.
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3k
ayekaramba Игорь 42 минуты назад
Бл., у поцреотов уже все вокруг в "пендосов" превратились. Это австралийцы, дебилоид!
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25k
Игорь ayekaramba 3 минуты назад
Мальчик! Хоть нигерийцы, мне как-то пох, если повторяют для тупых.
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