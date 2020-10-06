Сотрудник сафари-парка в Австралии подшутил над девушками, решившими сфотографироваться на фоне крупного крокодила.
Как только девушки начали позировать, мужчина кинул крокодилу кусок мяса.
Источник:
Ссылки по теме:
- Упрямый пес притворился мертвым, чтобы не идти домой и продолжить прогулку
- Собака присоединилась к теннисному матчу хозяев
- Собака имитирует сирену пожарной машины, когда та проезжает мимо её дома
- Хозяйка разыграла своего пса, изобразив будто тот стал невидимым
- Смелый пес прогнал забравшихся в дом старушки воришек
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...