FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10725 постов • 2412 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Бродячий пёс против мастера бесконтактного боя

Бродячий пёс против мастера бесконтактного боя (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: азиаты   видео   животные   позитив   прикол   юмор   
905
1
1
Уличный пёс бросился в сторону незнакомца, однако настоящего мастера бесконтактного боя невозможно застать врасплох.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: азиаты   видео   животные   позитив   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Олег 47 минут назад
Бродячий пёс против мастера бесконтактного боя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DNK 4 минуты назад
Почти каждая собака понимает два универсальных "жеста".
1. если кто-то убегает - обязательно надо цапнунь за задницу.
2. если кто-то присел - надо бежать самой, а то вслед за этим может прилететь камень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 9 минут назад
видно же что они его знают
итс май нига
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алекс 9 минут назад
Бродячий пёс против мастера бесконтактного боя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 42 минуты назад
Спасибо, посмеялся от души
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михалыч 45 минут назад
Стиль "пьяный мастер"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 47 минут назад
позитивный чуваг...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ivan 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 58 минут назад
Супер!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото) Аналитик представил первый обзор модельного ряда iPhone 13 (2 фото) Реакция кота и пса на вставшую им на пути полиэтиленовую пленку Реакция кота и пса на вставшую им на пути полиэтиленовую пленку Есть два вида собак Есть два вида собак Очень запасливый хомяк Очень запасливый хомяк Довольная собака ловит струи воды фонтана Довольная собака ловит струи воды фонтана Модная шляпка для кота Модная шляпка для кота
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

897874



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники
3
173
Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
1
276
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Розовый Fiat Multipla с зеленым пушистым салоном
0
7
Розовый Fiat Multipla с зеленым пушистым салоном
Авария дня. Страшное ДТП с тремя погибшими в Новгородской области
0
5
Авария дня. Страшное ДТП с тремя погибшими в Новгородской области
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#природа#интересно#авария#СССР#азербайджан#москва#авто авария#смешные
#история#факты#кино#россия#дтп#прикольные#в мире#настроение#истории#собака
#юмор#животные#интересное#картинки#конфликт#автомобили#камчатка#90-е#позитив#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться