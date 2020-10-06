Бродячий пёс против мастера бесконтактного боя

Уличный пёс бросился в сторону незнакомца, однако настоящего мастера бесконтактного боя невозможно застать врасплох.
Шарик, пошли отсюда. Кажется он ненормальный
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1. если кто-то убегает - обязательно надо цапнунь за задницу.
2. если кто-то присел - надо бежать самой, а то вслед за этим может прилететь камень.