Студия 420

Как свидетельствовал писатель Владимир Короленко, «губернатор Баранов — пожалуй, единственный нормальный чел на государственном посту», за что и заслужил ненависть остальных чиновников. Иные даже взялись было травить писателя популярной тогда смесью, известной под кодовым именем «Старичок», но были вовремя остановлены вилами и народонаселением Нижнего Новгорода, которому на то время было без 145 лет 800. Поэтому Владимир Галактионович счастливо прожил остаток дней и спокойно умер своей смертью от воспаления легких, вызванным коронавирусом, но об этом в следующий раз.