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Студия 420

Студия 420 (1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 20:11
Метки: видео   мульт   юмор   

про холеру и нижний новгород

TUKUTELA-сепар

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Как свидетельствовал писатель Владимир Короленко, «губернатор Баранов — пожалуй, единственный нормальный чел на государственном посту», за что и заслужил ненависть остальных чиновников. Иные даже взялись было травить писателя популярной тогда смесью, известной под кодовым именем «Старичок», но были вовремя остановлены вилами и народонаселением Нижнего Новгорода, которому на то время было без 145 лет 800. Поэтому Владимир Галактионович счастливо прожил остаток дней и спокойно умер своей смертью от воспаления легких, вызванным коронавирусом, но об этом в следующий раз.

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Метки: видео   мульт   юмор   
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