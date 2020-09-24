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Оператор замечтался и смутил телеведущую

Оператор замечтался и смутил телеведущую (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 12:48
Сообщество : Юмор
Метки: видео   грудь   задумался   замечтался   оператор   прикол   телеведущая   юмор   
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Во время прямого эфира снимавший ведущую оператор немного задумался. Его камера начала медленно, но верно опускаться вниз и выходить из неловкой ситуации пришлось самой женщине.

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Метки: видео   грудь   задумался   замечтался   оператор   прикол   телеведущая   юмор   
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10k
Пумба 3 часа назад
Оператор замечтался и смутил телеведущую
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2k
Frank Borman Час назад
Женские сиськи для мужчины - это не только волнительно, но и очень полезно для эрекции. Оденьте баб в паранджу, чтобы сисек было не видно - и Запад очень быстро вымрет.
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605
Константин 2 часа назад
я думаю, её жест означал другое:
оператор, у тебя член встает, перестань пялиться на сиски)
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5k
Вася 2 часа назад
нет чтобы расстегнуть ворот и поднять рейтинг (гыы) мужской аудитории до небес
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8k
котегRUS 3 часа назад
тема силён раскрыта не в полном объёме..
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5k
Вася котегRUS 2 часа назад
тема селян тоже
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8k
котегRUS Вася Час назад
Т9 умничает
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27k
winergy2012 3 часа назад
Так было задумано?
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2k
Андрина 3 часа назад
Плохо закрепил камеру на тилте и не смотрел в монитор.
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44k
Albert GER 3 часа назад
поднял рейтинг передачи.
это ж пендосы вроде?
ну скажу по голландски(тк оператор обдолбыш) - самокрутку цйёму хлопцю)))
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1k
SSD 3 часа назад
...Не той "головой" думать начал, если вы понимаете о чем я...)))
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