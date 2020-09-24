Оператор замечтался и смутил телеведущую

Во время прямого эфира снимавший ведущую оператор немного задумался. Его камера начала медленно, но верно опускаться вниз и выходить из неловкой ситуации пришлось самой женщине.
С хорошим оператором смотреть новости становится гораздо интереснее
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оператор, у тебя член встает, перестань пялиться на сиски)
это ж пендосы вроде?
ну скажу по голландски(тк оператор обдолбыш) - самокрутку цйёму хлопцю)))