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Тучная женщина эффектно ворвалась в кадр

Тучная женщина эффектно ворвалась в кадр (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: видео   купание   море   океан   позитив   прикол   прыжок   фейл   юмор   
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Камера снимала выходившего из водоема мужчину, как вдруг в кадр ворвалась тучная дамочка. Дальнейшее действие женщины сделало видеоролик незабываемым.

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Метки: видео   купание   море   океан   позитив   прикол   прыжок   фейл   юмор   
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14  комментариев
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 49 минут назад
Тётка как тётка. Позитивная


А красавчик как будто видосик на приватный канал для вот таких же тёток снимал
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390
Алексей ☣️Месть печенегов☣️ 18 минут назад
А может, и не для тёток. А совсем даже для дядек. Уж больно этот парнишка какой-то странный.
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5k
Вася 20 минут назад
постанова тупая.. странно что без тиктоклоготипа..
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28k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Парень симпатичный)))
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390
Алексей Лесли 🥰 19 минут назад
Да ваще красавчик.
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144
Z 36 минут назад
"Т"-топорик
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20k
Vazari 47 минут назад
Хороший тамада, и конкурсы интересные!
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29k
Опаньки 49 минут назад
Fat lives metter
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1k
emporio_ss 55 минут назад
Ссылка coub.com
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24k
Fat Lynx 58 минут назад
ТАГИ-И-И-ИЛ!
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5k
радик геннадиевич Час назад
тетка в годах,ноги отбила похоже
так сигануть еще решиться надо
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8k
Алексей Час назад
С шеста который в баре сорвалась
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29k
Опаньки Алексей 49 минут назад
я не пойду в этот бар
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