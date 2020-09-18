Пернатый стоматолог помог девочке удалить молочный зуб

Девочка решила продемонстрировать необычный способ удаления молочного зуба и позвала своего попугая. Теперь главное не засыпать при нем с открытым ртом.
Пернатый друг отлично справился со своей задачей!
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