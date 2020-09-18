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Пернатый стоматолог помог девочке удалить молочный зуб

Пернатый стоматолог помог девочке удалить молочный зуб (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 08:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   девочка   дети   животные   зуб   попугай   стоматолог   юмор   
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Девочка решила продемонстрировать необычный способ удаления молочного зуба и позвала своего попугая. Теперь главное не засыпать при нем с открытым ртом.

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Метки: видео   девочка   дети   животные   зуб   попугай   стоматолог   юмор   
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Роман Гамзалиев 3 минуты назад
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Alonso

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