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Как скучающий британский охранник через барьер прыгал

Как скучающий британский охранник через барьер прыгал (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: барьер   видео   неудача   охранник   прикол   прыжок   фейл   юмор   
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Британский охранник предпринял не слишком удачную попытку перепрыгнуть через пластиковый барьер возле супермаркета. Скуку как рукой сняло!

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Метки: барьер   видео   неудача   охранник   прикол   прыжок   фейл   юмор   
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56k
Viktor 2 дня назад
Ну скажем так - почти, почти!

Ну скажем так - почти, почти!
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Руслан Саитов День назад
так делайте по 5 раз в день..и спина не будет болеть ..
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155
pelzhaus День назад
Угу, подготовка хороша. Но теперь спина будет побаливать в сырую погоду
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2k
Волот День назад
не слабо прыгнул. Одежда, ботинки, разгрузка и высота выше пояса. Молодец !!!
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