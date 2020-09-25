Как скучающий британский охранник через барьер прыгал

Британский охранник предпринял не слишком удачную попытку перепрыгнуть через пластиковый барьер возле супермаркета. Скуку как рукой сняло!
Один из посетителей супермаркета запечатлел неудачный прыжок с болезненным приземлением
Артистичность - 5 баллов
Результативность - 0 баллов
Результативность - 0 баллов
Источник:
Ссылки по теме:
- Неудачная попытка оседлать верблюда
- Прыжок с шестом, который запомнится надолго
- Когда решила побыть Ларой Крофт в реальной жизни
- Прыжок австралийца в сугроб чуть не закончился больницей
- Почти идеальный прыжок в бассейн
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...