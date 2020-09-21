Совещание с генералом не задалось с самого начала

Во время совещания с генералом заместитель начальника отдела полиции был готов провалиться на месте, когда несколько раз ошибся в его звании. Да еще и начальник куда-то вышел...
Присутствует ненормативная лексика.
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