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Совещание с генералом не задалось с самого начала

Совещание с генералом не задалось с самого начала (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 12:33
Сообщество : Юмор
Метки: видео   генерал   курьезы   ошибка   прикол   фейл   юмор   
2693
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Во время совещания с генералом заместитель начальника отдела полиции был готов провалиться на месте, когда несколько раз ошибся в его звании. Да еще и начальник куда-то вышел...

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Метки: видео   генерал   курьезы   ошибка   прикол   фейл   юмор   
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25  комментариев
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Во всех сферах заместитель начальника и начальник - очень и разные должности. И даже очень хороший зам может растеряться присев временно в кресло начальника ))
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8k
Serg2001 Prostovopros 2 часа назад
То есть "заместитель" это просто такое тёплое слово. А на самом деле он никого не может заместить. Деньги за заместителя ему платят просто по приколу. А самому начальнику нельзя ни заболеть, ни в отпуск уйти, ни в сортир сбегать, потому что в его отсутствие жизнь в этой структуре полностью замирает. Я правильно понял?
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159
Сергей 12 минут назад
Он будущее предсказал товарищу генералу..
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27k
LEPA 24 минуты назад
Физиономия не обезображенная интеллектом. После такой рекламы,тов. подполковника может быть возьмут сниматься в бандитских сериалах,ибо на его дальнейшей карьере в росгвардии можно поставить крест.
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330
im240 Полчаса назад
этого имбицила не пускаю к начальству выше полковника. По этому он и глючит
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3k
CruelAsm im240 Полчаса назад
Молодец, что не пускаешь. Так ему и надо.
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13k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
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64k
Пётровыч Полчаса назад
А это что, не по уставу? Ну ошибся, сенсация?
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−144
николай дроздов Полчаса назад
Вся суть русской армии в одном видео) первый с непонятным чем-то на лице, будто ему на лицо накончали, второй запинается, но он то хоть понятно, перенервничал, бывает, а третий кусок высокомерного говна, "я не полковник" как попугай каждый раз, тебе [мат] что важнее, всем сказать какой ты не полковник или мудро не обратить внимание и приступить к главному? Не полковник он) Судя по такому интеллекту ты младший лейтенант даже а не полковник и уж тем более генерал
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−38
Алещенко Олександр Полчаса назад
Так это россгвардеец ...оно всё там безмозглое.
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13k
ВОВЧЕГ 39 минут назад
90% мусоров, тупые, т.к. умные туда не идут!
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4k
Leo Sun 41 минуту назад
Вот это деградация...

Вот это деградация...
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67
Александр Степанов Leo Sun 5 минут назад
Заголовок исправили, в тексте оставили так ))
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33k
Mich_Man 55 минут назад
"Товарищ майор не ошибается! Товарищ майор ошибся один раз..., когда был товарищем подполковником."
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193
С миру по нитке 56 минут назад
ладно хоть ефрейтером не назвал
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309k
Adat Час назад
Если генерал не мудак, посмеется, поправит и все забудется. Видно человек волнуется, умысла оскорбить или унизить явно не имел.
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29k
Опаньки 2 часа назад
Пятерочка выручает
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3k
tamin 2 часа назад
Похоже кто-то на 2 звания вниз опустился. При этом похоже начальник отошел и его туда же снимут
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33k
Mich_Man tamin Час назад
Троих понизят - генерала уже опустили!)))
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1k
kuzis 2 часа назад
Просто привык все докладывать начальнику, который естественно в звании полковника.
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Кто то станет рядовым )))
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