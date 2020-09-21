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Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма

Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: Виталий Наливкин   видео   микрозайм   микрокредит   прикол   фейк   юмор   
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Фейковый чиновник Виталий Наливкин продолжает быстро и эффектно решать проблемы родного Уссурийска. На этот раз слуга народа обратил свой взор на конторы микрозайма.

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Метки: Виталий Наливкин   видео   микрозайм   микрокредит   прикол   фейк   юмор   
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9  комментариев
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2k
Нескучный сад Час назад
Микрозаймы - это абсолютно легальные участники финансового рынка. Целый Федеральный закон для них есть: "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Не знал бы Наливкина (этого Светоча борьбы с беззаконием и кознокрадством), подумал бы, что его купили банки для устранения конкурентов
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12k
Minos 3 минуты назад
Люди не умеют жить по средствам, а виноваты микрофинансовые организации и конечно Путин. Хочешь всё и сразу - отдавай всё и даже больше, но немножечко потом!
Люди не умеют жить по средствам, а виноваты микрофинансовые организации и конечно Путин. Хочешь всё и сразу - отдавай всё и даже больше, но немножечко потом!
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388
Zavrrr 11 минут назад
Когда в президенты? А то задрали эти "Кто если не Путин" )
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13k
ВОВЧЕГ 15 минут назад
Ахаха, прикольный тип!
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7k
djinn 19 минут назад
ну и морда у этого Наливкина... Совершенно постановочное видео от А до Я
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16k
Lunatic Asylum djinn 8 минут назад
Тебя не проведешь!
Тебя не проведешь!
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28k
Azesh 3 часа назад
из реальной проблемы сделал клоунаду.
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12k
Kost Azesh 2 часа назад
Скорее всего конкурентов убирает. У нас так же правосеки типа боролись с наливайками и наркодилерами. А потом повсплывало что за бабло таких же ушлепков работали.
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