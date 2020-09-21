Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма

Фейковый чиновник Виталий Наливкин продолжает быстро и эффектно решать проблемы родного Уссурийска. На этот раз слуга народа обратил свой взор на конторы микрозайма.
Жестко, но справедливо!
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