FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10654 поста • 2400 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Новое > Видео > Сообщество Юмор 
"У меня 300 бизнесов" -коротко об инфобизнесменах

"У меня 300 бизнесов" -коротко об инфобизнесменах (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 22:17
Сообщество : Юмор
Метки: видео   прикол   юмор   
505
1
1
Парень из этого видео решил высмеять инфобизнесменов и показать, как выглядит вся информация, выдаваемая ими, со стороны. И получилось, надо сказать, очень и очень похоже.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
MarkovAlexandr 3 часа назад
Очень хорошая книга у этого автора, регулярно читаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
163
Slava Gvaberidze 19 минут назад
Я ...после этого... видоса даже... комментарии... читаю... обрывками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Чё 3 часа назад
Сука, мамин бизнесмен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Когда наконец встретил достойного противника Когда наконец встретил достойного противника Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма Птица нашла идеальное место для приземления Птица нашла идеальное место для приземления Совещание с генералом не задалось с самого начала Совещание с генералом не задалось с самого начала Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри Купающийся в грязной луже медведь решил начать пускать пузыри
Eugen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29278



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
3
34
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
2
39
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему фабрика «Красный Октябрь» так называется?
0
5
Почему фабрика «Красный Октябрь» так называется?
Жительница Литвы - богиня фотошопа
0
35
Жительница Литвы - богиня фотошопа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#интересное#дтп#прикольные#автомобили#разное#деньги#кино#собака
#фото#факты#животные#природа#реакция#вещи#смешные#на различный вкус#люди#в мире
#прикол#интересно#авария#россия#авто авария#позитив#СССР#дети#москва#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться