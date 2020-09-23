"У меня 300 бизнесов" -коротко об инфобизнесменах

Парень из этого видео решил высмеять инфобизнесменов и показать, как выглядит вся информация, выдаваемая ими, со стороны. И получилось, надо сказать, очень и очень похоже.
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