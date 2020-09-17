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Птица нашла идеальное место для приземления

Птица нашла идеальное место для приземления (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 12:16
Сообщество : Животные
Метки: видео   девушка   животные   прикол   птица   спорт   юмор   
507
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Девушка решила запечатлеть на видео свои познания в гимнастке, но забыла запереть пернатого питомца. Птица осмотрела вставшую в интересную позу хозяйку и выбрала идеальное место для приземления.

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Метки: видео   девушка   животные   прикол   птица   спорт   юмор   
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7  комментариев
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2k
Евгений 38 минут назад
Домой хотела, в дупло!
Домой хотела, в дупло!
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1k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
А если б в писду залетел бы,свил там гнездо,отложил бы яйца.......
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232k
Rusbond 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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−2
Ivan Shotgun 19 минут назад
На волосок от смерти был , мог провалиться
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232k
Rusbond 42 минуты назад
Самец однако!
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8k
Ginny 46 минут назад
на запах шла)))
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15k
SolomonA 52 минуты назад
А если бы еще и клюнул...
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