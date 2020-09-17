Птица нашла идеальное место для приземления

Девушка решила запечатлеть на видео свои познания в гимнастке, но забыла запереть пернатого питомца. Птица осмотрела вставшую в интересную позу хозяйку и выбрала идеальное место для приземления.
Пернатый проказник, который знает толк в приземлениях
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