Крыши нескольких вагонов поезда сложились в "гармошку" после столкновения с мостом

В США перевозивший новенькие автомобили поезд проехал по путям, предназначенным только для вагонов с цистернами. Машинист не успел затормозить и нескольких вагонов не вписались по габаритам.
Ущерб от происшествия составил около 2 миллионов долларов (более 149 миллионов рублей).
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Метки: видео кабриолет мост поезд происшествие столкновение сша
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Это получается, машинист остановил, сдал назад и опять по газам?
Да и потом, а на кой черт строить такие низкие мосты? Америкосы...
это ка про медведя, балалайку и водку