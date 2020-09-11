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Крыши нескольких вагонов поезда сложились в "гармошку" после столкновения с мостом

Крыши нескольких вагонов поезда сложились в "гармошку" после столкновения с мостом (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 12:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   кабриолет   мост   поезд   происшествие   столкновение   сша   
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В США перевозивший новенькие автомобили поезд проехал по путям, предназначенным только для вагонов с цистернами. Машинист не успел затормозить и нескольких вагонов не вписались по габаритам.

Источник:

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Метки: видео   кабриолет   мост   поезд   происшествие   столкновение   сша   
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24  комментария
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8k
Атеист 2 часа назад
Чет не понял. На первых сек. видео пару метров крыши уже срезано до моста.
Это получается, машинист остановил, сдал назад и опять по газам?


Да и потом, а на кой черт строить такие низкие мосты? Америкосы...
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4k
Echo Атеист 2 часа назад
да почувствовал как будто кто то за жопу тянет, дай думает с разгону проскочу
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4k
бедный студент из Африки 13 минут назад
надо было колеса подспустить
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4k
Странник 16 минут назад
Тупых водил, которые влетают под низкий мост показывали много. А вот такого машиниста вижу впервые :)
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2k
Yawa Странник 6 минут назад
а машинист то и не выбирает путь. он вообще не виноват - это диспетчеры, которые его туда направили, крассавчики.
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2k
STRiX 17 минут назад
А это точно Америка? Что-то не слышно: "О май гад, о май гад, о май гад, о май гад"....
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1k
Ослик Иа на позитиве 47 минут назад
Вопрос: как он (состав) там оказался?.. Это же не автодорога, где - кто куда вздумал.
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4k
disevenvis Ослик Иа на позитиве 5 минут назад
Ну так у стрелочника надо спрашивать
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17k
turyst Час назад
Лёгким движением моста, машины превращаются в кабриолеты.
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Какой хороший мост!
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808
Павел Коваленко Час назад
тяжелый состав,долго останавливался.ну у них в штатах все застраховано,так что ничего страшного
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7k
Prostovopros Павел Коваленко Час назад
Страховка тоже стоит денег, если она имеется на данный случай. А теперь её очень и повысят после ЧП. Убытки при авариях неизбежны - не топите за Америку.
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11k
робт Павел Коваленко 22 минуты назад
байка про "у них в штатах все застраховано" идет второй после "у них там все со стволами ходят"

это ка про медведя, балалайку и водку
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169
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Понабирают тупой молодняк вот и результаты..
Понабирают тупой молодняк вот и результаты..
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91
Hexo4uha 2 часа назад
Вот для этого в Союзе и был придуман железнодорожный габарит. В который доолжны были вписываться все локомотивы, вагоны, военная техника...
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7k
Prostovopros Hexo4uha Час назад
Габарит подвижного состава и габарит приближения строений, если поточнее.
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1k
Nikolay 2 часа назад
Крыши нескольких вагонов поезда сложились в "гармошку" после столкновения с мостом
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5k
Вася 2 часа назад
Жесть
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7k
Prostovopros Вася Час назад
именно что жесть ))
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5k
Вася Prostovopros 9 минут назад
Я и имел в виду жесть
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55k
Viktor 2 часа назад
Волей-неволей просится картинка с покойным Михал Николаичем!

Волей-неволей просится картинка с покойным Михал Николаичем!
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169
Остап Ива́нович. 2 часа назад
А машинист наверное недоумевает куда тяга пропала?... И ещё больше на газ жмет.. Неопытный...
А машинист наверное недоумевает куда тяга пропала?... И ещё больше на газ жмет.. Неопытный...
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