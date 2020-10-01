Предложение руки и сердца на мосту пошло не по плану

Житель Нью-Йорка решил сделать предложение своей девушке на Бруклинском мосту. Однако парень не учел, что это довольно оживленное место.
Фотографировавшая их подруга пыталась найти лучший ракурс и не заметила велосипедиста.
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Там спокойнее. Бомжи философы, они не суетятся.
Вот ни разу не видел бегущего, даже от ментов, бомжа.
***
Да и мужику полезно знать, что с ним станет после развода и раздела "совместно нажитого"!