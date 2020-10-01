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Предложение руки и сердца на мосту пошло не по плану

Предложение руки и сердца на мосту пошло не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: бруклинский мост   видео   мост   неудача   предложение   столкновение   сша   фейл   
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Житель Нью-Йорка решил сделать предложение своей девушке на Бруклинском мосту. Однако парень не учел, что это довольно оживленное место.

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Метки: бруклинский мост   видео   мост   неудача   предложение   столкновение   сша   фейл   
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7k
Kucher 2 часа назад
К чему вся эта показуха?
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−43
Fedor Shelera 20 минут назад
на колени вставать надо перед родителями и Крестом. а не перед бабой
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−43
Fedor Shelera 20 минут назад
подкаблук
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3k
Курык Марий Час назад
Шли бы под мост - к бомжам.
Там спокойнее. Бомжи философы, они не суетятся.
Вот ни разу не видел бегущего, даже от ментов, бомжа.
***
Да и мужику полезно знать, что с ним станет после развода и раздела "совместно нажитого"!
Шли бы под мост - к бомжам. Там спокойнее. Бомжи философы, они не суетятся. Вот ни разу не видел бегущего, даже от ментов, бомжа. *** Да и мужику полезно знать, что с ним станет после развода и раздела "совместно нажитого"!
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9k
alexis Курык Марий 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Владимир 2 часа назад
Нашел же место ) Там действительно очень узко и куча туристов мешают велосипедистам. А вот отошел бы к местам с вертикальными частями моста и крупными смотровыми площадками, там то места хватает.
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
Интернет уже взорван?
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2k
ваня панкин Доктор Джонс 2 часа назад
ждем-с сигнала...

ждем-с сигнала...
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Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось В США преступница упала с потолка, пытаясь сбежать из тюрьмы В США преступница упала с потолка, пытаясь сбежать из тюрьмы Эффектно подкатил к девушке Эффектно подкатил к девушке Парень решил поддержать протестующих и пожалел об этом Парень решил поддержать протестующих и пожалел об этом Мусорный контейнер чуть не нокаутировал девушку Мусорный контейнер чуть не нокаутировал девушку Неуклюжий мужчина опрокинул на себя содержимое кошачьего лотка Неуклюжий мужчина опрокинул на себя содержимое кошачьего лотка
Alex Chebrikov

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