Спасение девушки, решившей прыгнуть с моста "Золотые ворота"

Мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско, США. считается одним из самых посещаемых туристами мостов в мире и крайнем популярным местом у самоубийц. Однако желающим расстаться с жизнью людям не всегда удается осуществить задуманное.
Как спасают жизни на мосту "Золотые ворота"
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