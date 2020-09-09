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Сообщество Жизнь в США 426 постов • 189 подписчиков подписаться
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Спасение девушки, решившей прыгнуть с моста "Золотые ворота"

Спасение девушки, решившей прыгнуть с моста "Золотые ворота" (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 08:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   золотые ворота   люди   мост   самоубийство   спасение   сша   
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Мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско, США. считается одним из самых посещаемых туристами мостов в мире и крайнем популярным местом у самоубийц. Однако желающим расстаться с жизнью людям не всегда удается осуществить задуманное.

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Метки: видео   золотые ворота   люди   мост   самоубийство   спасение   сша   
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McAir Час назад
Спасение девушки, решившей прыгнуть с моста "Золотые ворота"Посмотреть
Спасение девушки, решившей прыгнуть с моста "Золотые ворота"
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7k
Голос Вселенной 51 минуту назад
Четко!
Ссылка youtu.be
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5k
Игорь 54 минуты назад
спасение? она похоже только и ждала что бы ее кто то спас. хотела - прыгнула бы и все, как многие сотни до нее на этом мосту
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7k
Голос Вселенной Игорь 49 минут назад
Хотела бы умереть - для этого совсем не обязательно на мост идти. Из любого окна можно шагнуть в пустоту...
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Picard

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