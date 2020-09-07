Поезд снёс застрявший на путях грузовик

Недалеко от города Рурмонд, Нидерланды, 3 сентября произошло столкновение поезда с грузовиком.
Участник дорожного движения запечатлел, как водитель большегруза, махая руками, подавал знаки машинисту пассажирского состава, но было слишком поздно и поезд разделил на две части застрявшее на переезде транспортное средство.
По данным местных СМИ, в результате столкновения пострадали двое пассажиров поезда. Движение на железнодорожных путях удалось восстановить только на следующий день.
По данным местных СМИ, в результате столкновения пострадали двое пассажиров поезда. Движение на железнодорожных путях удалось восстановить только на следующий день.
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Метки: видео грузовик нидерланды поезд столкновение фура
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