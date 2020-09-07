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Поезд снёс застрявший на путях грузовик

Поезд снёс застрявший на путях грузовик (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 07:58
Метки: видео   грузовик   нидерланды   поезд   столкновение   фура   
308
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Недалеко от города Рурмонд, Нидерланды, 3 сентября произошло столкновение поезда с грузовиком.

Источник:

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Метки: видео   грузовик   нидерланды   поезд   столкновение   фура   
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7k
krivsan Час назад
ну поезд видимо уже притормаживал ,
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17k
Matrosskin 41 минуту назад
А вот он махал - он правда думал, что поезд может прямо на месте остановится ? Или надеялся что объедет ?
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6k
Михаил Филиппов Matrosskin 19 минут назад
Если у тебя есть права, и ты реально учился на них а не купил, то в таких ситуациях так и надо делать.. если ты застрял на переезде, брось авто и беги по направлению поезда и подавай сигналы чем только можно.
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3k
panama 2 часа назад
Нужно быть идиотом , чтобы вот так «застрять сука» на переезде!
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6k
Михаил Филиппов panama 18 минут назад
Почему?? там автоматика. он мог въехать когда ничего не шло, заглохнуть. а тут поезд. Это не легковушка, фуру вытолкать с переезда на руках невозможно
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