У тигренка не выпал один молочный зуб. Он испытывал боль и дскомфорт при жевании, поэтому стало ясно, что лучше удалить его, чем ждать пока он выпадет сам.
Какое облегчение испытал тигренок, когда ему вырвали зуб
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