Самозапекание дикого кабанчика

Молодой кабанчик с удовольствием повалялся в золе, тем самым очень повеселил автора ролика. Вероятно, таким способом хрюшка избавляется от клещей и паразитов.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Ссылки по теме:
- Жадина-говядина: кот воюет с лисой за еду
- Мужчина никак не ожидал встретить за дверью свирепого медведя
- Морской лев чмокнул дайвера в губы
- Тем временем в Германии: стадо кабанов нарушило покой жителей немецкой коммуны
- Медведь погнался за байдарочником
0
Новости партнёров
Загрузка...
Так в каком зале кабанчик валялся? :)