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Самозапекание дикого кабанчика

Самозапекание дикого кабанчика (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 08:15
Сообщество : Животные
Метки: Кабанчик   видео   дикие животные   кабан   казан   прикол   свинья   юмор   
1775
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Молодой кабанчик с удовольствием повалялся в золе, тем самым очень повеселил автора ролика. Вероятно, таким способом хрюшка избавляется от клещей и паразитов.

Источник:

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Метки: Кабанчик   видео   дикие животные   кабан   казан   прикол   свинья   юмор   
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14  комментариев
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175
Дмитрий Копыльцов 58 минут назад
Погреться пришел паря)
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532
Грета Тунберг Полчаса назад
кабанчик пришел от блох и другой всякой нечисти полечиться!
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
мамку потерял, вот и тычется ко всему теплому
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3k
Enigma Kuutar 45 минут назад
"В шумном зале ресторана, средь веселья и дурмана..."
Так в каком зале кабанчик валялся? :)
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479
Alexandr F 51 минуту назад
Кабанчик просто болен. Хвост опущен. У здорового он крючком
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3k
Алексей Куликов 55 минут назад
А говорят дикие звери боятся огня...
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3k
konon_1983 Час назад
Видимо прожарил паразитов. Кабанчик - не дурак :)))
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1k
Агасфер Час назад
"повалялся в зале"???? В зАле?????????????????? Над кем тут ржать - над кабанчиком или автором?
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5k
Фельдъегерь 2 часа назад
по краю ножа ходит
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, а сейчас что? Тоже стрессовая ситуация, как с ДТП? Нет, просто народ утратил нормальный язык, заменив его на примитивную словесную грязь. Цель, поставленная в 90-е - посредством различного рода лжепрофессоров внушить народу, что мат - это нормально, достигнута.
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4k
Вася 2 часа назад
повалялся в зале.. в актовом ?
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3k
Schumacher 2 часа назад
съив чи ни?
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207
ezhik Schumacher Час назад
з'їв
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2k
Wolf 2 часа назад
Смотреть желательно без звука
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