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Бегемот спас маленькую антилопу от голодных гиен

Бегемот спас маленькую антилопу от голодных гиен (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 09:44
Сообщество : Животные
Метки: антилопа   бегемот   видео   гиена   дикая природа   дикие животные   олень   спасение   
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В Южной Африке бегемот спас беззащитную антилопу от гиеновидных собак. К сожалению, спасение оказалось временным...

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Метки: антилопа   бегемот   видео   гиена   дикая природа   дикие животные   олень   спасение   
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7  комментариев
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4k
бедный студент из Африки 57 минут назад
вот это поворот!
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11k
Андрей Дядя 21 минуту назад
- смотрите как надо , сказал гипопотам.

а так, то по сути, он охранял территорию и замочил бы любого , кто посягнет на нее.
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22k
parallax 2 часа назад
А где тут гиены?
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3k
Olga Raudis 2 часа назад
Автор, вы определитесь: таки гиены или геновидные собаки? Бегемот не антилопу спасал, а тупо разогнал всех потому что нарушали его спокойствие в его любимом бочаге.
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5k
workmen77 2 часа назад
Слово "спас" в данном случае надо писать в кавычках.
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829
Валерий 2 часа назад
Ну никому нельзя доверять...
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Добрый Самаритянин 2 часа назад
Спас... А потом маленькая антилопа вызвала аппетит и у бегемота.
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