Бегемот спас маленькую антилопу от голодных гиен

В Южной Африке бегемот спас беззащитную антилопу от гиеновидных собак. К сожалению, спасение оказалось временным...
Частный заповедник Мала-Мала, Южная Африка
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а так, то по сути, он охранял территорию и замочил бы любого , кто посягнет на нее.