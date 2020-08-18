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В Мурманской области рабочие поймали маленького рысенка

В Мурманской области рабочие поймали маленького рысенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 07:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   котенок   рысеныш   рысь   
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На руднике в Кировске рабочие поймали маленького рысенка. Малыша пришлось взять в руки, чтобы отнести в безопасное место. Пока мужчина держал его, грозный котенок рычал и пытался вырываться.

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Метки: видео   дикие животные   животные   котенок   рысеныш   рысь   
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4  комментария
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2k
Illuminat Полчаса назад
Злючонок. Всем видом говорит, вот вырасту, вернусь и только перчатки от тебя останутся.
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2k
Platinum 14 минут назад
Прекрасный детёныш- зверёныш !!!
Такой маленький, а уже хищник
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25k
Slonyash 14 минут назад
Надеюсь с мамой его всё хорошо.
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11k
Колька Валеркин сын Час назад
а потом придет его мамка и сделает всем работникам кусь
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