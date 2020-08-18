В Мурманской области рабочие поймали маленького рысенка

На руднике в Кировске рабочие поймали маленького рысенка. Малыша пришлось взять в руки, чтобы отнести в безопасное место. Пока мужчина держал его, грозный котенок рычал и пытался вырываться.
На Кольском полуострове рысь - зверь редкий. Эта северная кошка занесена в «Красную книгу Мурманской области»
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