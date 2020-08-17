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Отец спас ребенка, на которого чуть не упало зеркало

Отец спас ребенка, на которого чуть не упало зеркало (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 09:12
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   жизнь   зеркало   реакция   ребенок   спасение   фото   
1629
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Папа из Китая, предположительно из города Харбин, геройски бросился к своей маленькой дочери, чтобы спасти её от падающего на неё большого зеркала.

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Метки: видео   жизнь   зеркало   реакция   ребенок   спасение   фото   
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8  комментариев
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5k
Игорь Михайлов 3 часа назад
И тут же умная я же мать, поставило зеркало назад к стене!
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Voland Игорь Михайлов 3 часа назад
это же Китай - тут проще нового родить, чем обеспечить безопасность существующих;)
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Ilya Volodin 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Glebov 2 часа назад
Возможно, он спасал зеркало...))
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elllfa 3 часа назад
ему бы вратарём в нашей сборной )
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