Отец спас ребенка, на которого чуть не упало зеркало

Папа из Китая, предположительно из города Харбин, геройски бросился к своей маленькой дочери, чтобы спасти её от падающего на неё большого зеркала.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, запечатлён душераздирающий момент, когда зеркало, которое толкнул другой ребёнок, внезапно стало падать на девочку, прежде чем его успел в самый последний момент остановить в воздухе обладающий хорошей реакцией родитель.
Если у вас в доме есть маленькие дети, постарайтесь прочно закрепить все предметы мебели, находящиеся в их окружении!
Когда видео появилось в Сети, тысячи китайских интернет-пользователей сразу же высоко оценили быструю реакцию гибкого мужчины, назвав его «отцом-суперменом».
«Ничего себе, этот папа потрясающий! Он так быстро на это отреагировал. Папа-супергерой!», — написал один из пользователей.
«Лучшее спасение на свете! Поразительно, насколько сильными могут быть родители, когда пытаются защитить своих детей», — добавил другой.
Однако не все пользователи Сети были так лояльны к папаше, так, некоторые из них написали о том, что ему следовало хорошо закрепить столь крупное зеркало.
«У них двое детей и при этом они не полностью обезопасили зеркало, как безрассудно!», — сказал один из комментаторов.
«Ничего себе, этот папа потрясающий! Он так быстро на это отреагировал. Папа-супергерой!», — написал один из пользователей.
«Лучшее спасение на свете! Поразительно, насколько сильными могут быть родители, когда пытаются защитить своих детей», — добавил другой.
Однако не все пользователи Сети были так лояльны к папаше, так, некоторые из них написали о том, что ему следовало хорошо закрепить столь крупное зеркало.
«У них двое детей и при этом они не полностью обезопасили зеркало, как безрассудно!», — сказал один из комментаторов.
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