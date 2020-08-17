Отец спас ребенка, на которого чуть не упало зеркало

Когда видео появилось в Сети, тысячи китайских интернет-пользователей сразу же высоко оценили быструю реакцию гибкого мужчины, назвав его «отцом-суперменом».



«Ничего себе, этот папа потрясающий! Он так быстро на это отреагировал. Папа-супергерой!», — написал один из пользователей.



«Лучшее спасение на свете! Поразительно, насколько сильными могут быть родители, когда пытаются защитить своих детей», — добавил другой.



Однако не все пользователи Сети были так лояльны к папаше, так, некоторые из них написали о том, что ему следовало хорошо закрепить столь крупное зеркало.



«У них двое детей и при этом они не полностью обезопасили зеркало, как безрассудно!», — сказал один из комментаторов.