Ребёнок выпал из окна и совершил мягкую посадку, свалившись на продавца

Маленький мальчик по имени Алмаз, оставшийся без присмотра, упал с карниза окна и приземлился на одного из сидящих под окнами работников торгового заведения.



В результате падения ребёнок и мужчина не получили увечий.



По информации СМИ, Исмаил Эльмас, который работает агентом по недвижимости в районе Шехиткамил, сидел перед своим офисом и разговаривал с друзьями, когда на него упал ребёнок.