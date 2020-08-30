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Ребёнок выпал из окна и совершил мягкую посадку, свалившись на продавца

Ребёнок выпал из окна и совершил мягкую посадку, свалившись на продавца (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2020 10:02
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   выпал   мужчина   окно   ребёнок   спасение   фото   
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Видеокамера, находящаяся в спальном районе турецкого города Газиантеп на днях зафиксировала момент падения 2-летнего ребёнка из окна квартиры, находящейся на третьем этаже жилого дома.

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Метки: видео   выпал   мужчина   окно   ребёнок   спасение   фото   
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☣️Месть печенегов☣️ 45 минут назад
Алмаз упал прямо в руки. Чуть шлифануть и будет бриллиант
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ZeroCharisma

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