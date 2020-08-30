Ребёнок выпал из окна и совершил мягкую посадку, свалившись на продавца

Видеокамера, находящаяся в спальном районе турецкого города Газиантеп на днях зафиксировала момент падения 2-летнего ребёнка из окна квартиры, находящейся на третьем этаже жилого дома.
Маленький мальчик по имени Алмаз, оставшийся без присмотра, упал с карниза окна и приземлился на одного из сидящих под окнами работников торгового заведения.
В результате падения ребёнок и мужчина не получили увечий.
По информации СМИ, Исмаил Эльмас, который работает агентом по недвижимости в районе Шехиткамил, сидел перед своим офисом и разговаривал с друзьями, когда на него упал ребёнок.
В результате падения ребёнок и мужчина не получили увечий.
По информации СМИ, Исмаил Эльмас, который работает агентом по недвижимости в районе Шехиткамил, сидел перед своим офисом и разговаривал с друзьями, когда на него упал ребёнок.
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