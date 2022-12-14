В Отрадном спасатели вытащили из колодца девочку, которая провалилась туда катаясь на ватрушке

6-летняя девочка провалилась в люк, катаясь с горки. Горку залили прямо на коллекторе. Очевидцы вызвали спасателей, которые смогли вытащить девочку с помощью лестницы. Когда спасатели работали, другие дети катались с горки, не обращая внимание на спасательную операцию. С малышкой сейчас всё хорошо, она не пострадала.