В Отрадном спасатели вытащили из колодца девочку, которая провалилась туда катаясь на ватрушке

В Отрадном дети катались на импровизированной горке. Судя по видео, горку сделали на коллекторе, у которого сверху есть открытые люки. Когда ребёнка доставали, другие дети, несмотря на спасателей, продолжали кататься с горки.
6-летняя девочка провалилась в люк, катаясь с горки. Горку залили прямо на коллекторе. Очевидцы вызвали спасателей, которые смогли вытащить девочку с помощью лестницы. Когда спасатели работали, другие дети катались с горки, не обращая внимание на спасательную операцию. С малышкой сейчас всё хорошо, она не пострадала.
По факту падения 6-летней девочки в люк организовали доследственную проверку — сообщает областной СК. На место выезжала группа с руководителем следственного отдела по Кировску, сообщает Mash.
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