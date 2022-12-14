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В Отрадном спасатели вытащили из колодца девочку, которая провалилась туда катаясь на ватрушке

В Отрадном спасатели вытащили из колодца девочку, которая провалилась туда катаясь на ватрушке

Автор:
14 декабря 2022 11:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Отрадное   видео   горка   дети   интересное   спасение   тюбинг   фото   
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В Отрадном дети катались на импровизированной горке. Судя по видео, горку сделали на коллекторе, у которого сверху есть открытые люки. Когда ребёнка доставали, другие дети, несмотря на спасателей, продолжали кататься с горки.

6-летняя девочка провалилась в люк, катаясь с горки. Горку залили прямо на коллекторе. Очевидцы вызвали спасателей, которые смогли вытащить девочку с помощью лестницы. Когда спасатели работали, другие дети катались с горки, не обращая внимание на спасательную операцию. С малышкой сейчас всё хорошо, она не пострадала.

По факту падения 6-летней девочки в люк организовали доследственную проверку — сообщает областной СК. На место выезжала группа с руководителем следственного отдела по Кировску, сообщает Mash.

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Метки: Отрадное   видео   горка   дети   интересное   спасение   тюбинг   фото   
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