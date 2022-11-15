В Туве двухлетний ребёнок был запрет в неотапливаемом доме два дня

Двухлетний малыш провёл в неотапливаемом доме целых два дня. Мать мальчика лежала в больнице, а его отец решил пойти выпить и оставил сына. Страшно подумать, что бы произошло с ребёнком, если бы соседи не вызвали полицию. Даже видавшие многое полицейские были шокированы, увидев раздетого малыша на холодной постели.
Душераздирающий случай произошёл в Туве. Мать двухлетнего мальчика легла в больницу, оставив сына на отца. Однако мужик решил уйти из дома пить с друзьями, бросив ребёнка в неотапливаемом доме. Питался малыш тем, что мог найти и до чего дотянуться: сок, хлеб и другие простые продукты. Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если бы не соседи. Они заметили драку отца с другим пьяным мужиком и вызвали полицию. Это произошло на второй день.
"В дежурную часть пункта полиции… поступило сообщение о том, что в одном из домов села Тоора-Хем дерутся люди в алкогольном опьянении. В ходе работы по данному сообщению сотрудниками полиции был установлен факт оставления двухлетнего ребенка одного в неотапливаемом жилом помещении", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, ребенок доставлен в больницу, его здоровью уже ничего не угрожает. Малыш здоров и сейчас находится в окружении врачей. На отца заведено уголовное дело об оставлении в опасности, максимальное наказание — лишение свободы на год, уточняет РИА Новости.
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АНТИФИШКИ
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