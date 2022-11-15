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В Туве двухлетний ребёнок был запрет в неотапливаемом доме два дня

В Туве двухлетний ребёнок был запрет в неотапливаемом доме два дня

Автор:
15 ноября 2022 12:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Тува   видео   дети   интересное   родители   спасение   ужас   фото   
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Двухлетний малыш провёл в неотапливаемом доме целых два дня. Мать мальчика лежала в больнице, а его отец решил пойти выпить и оставил сына. Страшно подумать, что бы произошло с ребёнком, если бы соседи не вызвали полицию. Даже видавшие многое полицейские были шокированы, увидев раздетого малыша на холодной постели.

Душераздирающий случай произошёл в Туве. Мать двухлетнего мальчика легла в больницу, оставив сына на отца. Однако мужик решил уйти из дома пить с друзьями, бросив ребёнка в неотапливаемом доме. Питался малыш тем, что мог найти и до чего дотянуться: сок, хлеб и другие простые продукты. Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если бы не соседи. Они заметили драку отца с другим пьяным мужиком и вызвали полицию. Это произошло на второй день.

"В дежурную часть пункта полиции… поступило сообщение о том, что в одном из домов села Тоора-Хем дерутся люди в алкогольном опьянении. В ходе работы по данному сообщению сотрудниками полиции был установлен факт оставления двухлетнего ребенка одного в неотапливаемом жилом помещении", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ребенок доставлен в больницу, его здоровью уже ничего не угрожает. Малыш здоров и сейчас находится в окружении врачей. На отца заведено уголовное дело об оставлении в опасности, максимальное наказание — лишение свободы на год, уточняет РИА Новости.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тува   видео   дети   интересное   родители   спасение   ужас   фото   
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8  комментариев
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25k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
И вот такое вот быдло размножается быстрее всего.
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−7
jghhfgy Полчаса назад
ПУ Й ЛО - МОНУМЕНТАЛЬНОЕ [мат] ЛО !
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60
KE2646 44 минуты назад
Самое хреновое, что когда мать выйдет из больницы, а "папа" протрезвеет, ребенок и дальше будет жить в той замечательной семье. Так что для него это только начало великого пиз@еца...
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3k
pinbalist 49 минут назад
Отца тоже на мороз, но перед этим обоссать.
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14k
Alex Час назад
Животные бл@... Ну как так то? Ну как? Бедный пацан.
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24k
Андрей 2 часа назад
Отец? Какой накуй отец? Этого [мат] самого на мороз выставить надо!!!
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17k
Вася 2 часа назад
Автор исправь "запрет" в заголовке
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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