Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи

Любительница острых ощущений, совершая вместе с инструктором полёт на параплане, не удержала в руках дорогостоящий гаджет.
Молодой человек, контролирующий полёт, запечатлел, как его клиентка толком не успела запечатлеться и лишилась телефона.
Со слов инструктора, девушка несколько дней назад приобрела дорогостоящий iРhоnе 11 Рrо, который пропал в озере Анси.
Со слов инструктора, девушка несколько дней назад приобрела дорогостоящий iРhоnе 11 Рrо, который пропал в озере Анси.
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