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Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи

Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 09:43
Сообщество : Жизнь
Метки: iРhоnе   видео   высота   жизнь   озеро   параплан   туристка   фото   
467
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Любительница острых ощущений, совершая вместе с инструктором полёт на параплане, не удержала в руках дорогостоящий гаджет.

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Метки: iРhоnе   видео   высота   жизнь   озеро   параплан   туристка   фото   
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7  комментариев
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27k
Alex 2 часа назад
Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи
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avix 16 минут назад
Кажется пилот русский, так как слово "сука" произносится весьма чётко
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563
Victor Chromov 57 минут назад
Главное,что сама не упала.
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52
............ 2 часа назад
Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи
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8k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи
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764
Шурман 2 часа назад
Купит новый , они не покупают а берут в кредит у сотовой компании , телефон застрахован так что проблем нет . Всех кого я знаю в Франции берут телефоны в кредит , увы такая халява не возможна в Бельгии . Я вот допустим свой мэвик 2 про тоже застраховал , всякое в жизни бывает , страховка стоит 100 с копейками в год и там уже не важно утопил ты его или упал он , компания DJI отремонтирует его или даст новый .
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3k
avix Шурман 19 минут назад
Это только если ты его найдёшь. А вот если дрон таки утопить с концами или в горах потерять, от этой страховки толку ноль.
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