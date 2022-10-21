Депутат Госдумы стал объектом нападок россиянок из-за предложения призывать женщин в армию "как в Израиле"

С женщинами лучще не спорить. Это на своём опыте понял депутат Госдумы от «Справедливой России - Патриоты - За Правду» Алексей Чепа, идея которого призывать женщин на срочную службу в армию не нашла отклик в сердцах россиянок. Сразу после публикации высказывания народного избранника в комментариях под ним открылись врата ада. В итоге, депутат был вынужден объясняться.
В России должны начать призывать женщин в армию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от «Справедливой России - Патриоты - За Правду» Алексей Чепа. Так он прокомментировал предложение сенатора Владимира Джабарова об увеличении срока службы в армии.
Женщины - депутаты Госдумы прокомментировали URA.RU идею призывать в армию представительниц слабого пола скептически:
Татьяна Буцкая: Это совершенно не про нашу историю. Мужчина - воин, а женщина его ждет, очаг охраняет. Женщины всегда вставали на другую защиту. Все, что касалось тыла, было на плечах женщин. Конечно, есть такие специальности, которые спасают жизни. Здесь требуется женская помощь и она присутствует.
Яна Лантратова: Российские женщины определенно принесут пользу в любой сфере, даже там, где традиционно вопросы решали мужчины. Но выбор идти на службу должен быть добровольным.
Обычные россиянки, в стенах Госдумы никогда не бывавшие, высказались в адрес депутата менее дипломатично:
Осознав глубину народного неодобрения, умудренный сединами, депутат начал сдавать пятками назад, объясняя, что его не правильно поняли:
"Служба в армии для женщин должна быть только на добровольной основе".
"Девушкам, которые идут служить - еще больший почет и уважение. Многие должности они будут выполнять гораздо лучше мужчин», - сказал Алексей Чепа".
Революционное предложение отправить в армию женщин депутат Чепа сделал в ответ на высказанное ранее предложение первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. По его словам, это могло бы увеличить численность Вооруженных сил РФ и улучшить качество подготовки военных.
Дмитрий Песков прокомментировал слухи о призыве срочников на 2 года так: "В Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии, в этом вопросе важна позиция Минобороны".
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Женщины!!!
- Что мы хотим???
- Равноправия!!!
- Тогда Го в военкомат!!!!
- Ах ты сволочь депутатская!!! Выучили вас, облысели все!!!
При этом служба в ней должна быть настолько престижной и выгодной, что должен быть конкурс, чтобы туда попасть.
Вот тогда туда пойдут лучшие, а не те, кто откосить не сумел. (Увы, но процент тех, кто действительно хочет служить, невелик.)
https://life.ru/p/1506460https://life.ru/p/1506460
Почему, после этих высеров, эти ублюдки не вылетают со своих мест???
Н
Тогда только два пути на выбор:
Либо назад - не служивший в армии мужчиной не считается и жениться не может (и еще много чего не может).
Либо вперед: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ воинская служба ТОЛЬКО для девочек, там старшеклассниц учат приёмам рукопашного боя. Авось диванные пивопийцы и кухонные боксёры вымрут сами, как динозавры.
2.день, когда женщин призовут в армию, будет днем позора любого мужика.
3. Депутатов нахрен отправить служить. Задолбали уроды
Они от того и городят подобные маразмы. потому что себя и свои семьи считают неприкосновенными и оч. важными, чтобы с челядью якшаться. Знают что сами они никуда не пойдут, а эти пускай послужат.
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не скажу, а то самки минусов понаставят