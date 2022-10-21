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Депутат Госдумы стал объектом нападок россиянок из-за предложения призывать женщин в армию "как в Израиле"

Депутат Госдумы стал объектом нападок россиянок из-за предложения призывать женщин в армию "как в Израиле"

Автор:
21 октября 2022 12:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Алексей Чепа   армия   депутат   женщины   комментарии   призыв   
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С женщинами лучще не спорить. Это на своём опыте понял депутат Госдумы от «Справедливой России - Патриоты - За Правду» Алексей Чепа, идея которого призывать женщин на срочную службу в армию не нашла отклик в сердцах россиянок. Сразу после публикации высказывания народного избранника в комментариях под ним открылись врата ада. В итоге, депутат был вынужден объясняться.

В России должны начать призывать женщин в армию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от «Справедливой России - Патриоты - За Правду» Алексей Чепа. Так он прокомментировал предложение сенатора Владимира Джабарова об увеличении срока службы в армии.

Женщины - депутаты Госдумы прокомментировали URA.RU идею призывать в армию представительниц слабого пола скептически:

Татьяна Буцкая: Это совершенно не про нашу историю. Мужчина - воин, а женщина его ждет, очаг охраняет. Женщины всегда вставали на другую защиту. Все, что касалось тыла, было на плечах женщин. Конечно, есть такие специальности, которые спасают жизни. Здесь требуется женская помощь и она присутствует.

Яна Лантратова: Российские женщины определенно принесут пользу в любой сфере, даже там, где традиционно вопросы решали мужчины. Но выбор идти на службу должен быть добровольным.

Обычные россиянки, в стенах Госдумы никогда не бывавшие, высказались в адрес депутата менее дипломатично:

Осознав глубину народного неодобрения, умудренный сединами, депутат начал сдавать пятками назад, объясняя, что его не правильно поняли:

"Служба в армии для женщин должна быть только на добровольной основе".

"Девушкам, которые идут служить - еще больший почет и уважение. Многие должности они будут выполнять гораздо лучше мужчин», - сказал Алексей Чепа".

Революционное предложение отправить в армию женщин депутат Чепа сделал в ответ на высказанное ранее предложение первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. По его словам, это могло бы увеличить численность Вооруженных сил РФ и улучшить качество подготовки военных.

Дмитрий Песков прокомментировал слухи о призыве срочников на 2 года так: "В Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии, в этом вопросе важна позиция Минобороны".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алексей Чепа   армия   депутат   женщины   комментарии   призыв   
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27  комментариев
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21k
sssss3 3 часа назад
- Кто мы????
- Женщины!!!
- Что мы хотим???
- Равноправия!!!
- Тогда Го в военкомат!!!!
- Ах ты сволочь депутатская!!! Выучили вас, облысели все!!!
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2k
Максим Минуту назад
Ну отслужил я два года двадцать лет назад.Так я после дембеля сразу все забыл,чему обучали.Надо просто раз в 2-3 года переобучать гражданских отслуживших,чтоб навыки не забывались.Хорошо я еще помню с какой стороны к пушке подходить.
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35k
turyst 2 минуты назад
В идеале, армия должна быть только контрактной.
При этом служба в ней должна быть настолько престижной и выгодной, что должен быть конкурс, чтобы туда попасть.

Вот тогда туда пойдут лучшие, а не те, кто откосить не сумел. (Увы, но процент тех, кто действительно хочет служить, невелик.)
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11k
paranoid 9 минут назад
В/на Украине уже служат, кстати говоря.
https://life.ru/p/1506460https://life.ru/p/1506460
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3k
kca-opa Час назад
Феминизм это висячие сиськи показывать, крича что мужчины пялятся на грудь, но только не на их, равноправие это право верещать как резаные везде, только не исполнять с мужчинами наравне их обязанности, слить в унитаз, или выслать в гейропу, там им будут рады арабы
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5k
Умница-красавица 2 часа назад
Про двухлетнюю службу по призыву- в царской армии вон вообще 15 служили и ничего, отдельная часть общества теперь вспоминает те времена со слезами умиления на глазах
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2k
RaiJu 2 часа назад
А я всегда говорил, что эсерами становятся люди, которых не взяли или выгнали из ЕР. Там такие отморозки в членах, что мама не горюй, что даже ЕР от них в [мат].
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28k
Levyathan 2 часа назад
От создателей "Пусть едят макарошки", "Призывать можно и со сколиозом и плоскостопием", "Мы вас рожать не просили", ловите очередной хит госдуры-"Женщин можно призывать"

Почему, после этих высеров, эти ублюдки не вылетают со своих мест???

Н
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5k
livaneth 2 часа назад
По нормальному мужчина защитник и добытчик. Женщина ведет дом и растит детей. Это по нормальному. А если мужики массово обабились? Если способны только пить пиво, лёжа на диване? А кулаки способны чесать только о свою жену на кухне?
Тогда только два пути на выбор:
Либо назад - не служивший в армии мужчиной не считается и жениться не может (и еще много чего не может).
Либо вперед: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ воинская служба ТОЛЬКО для девочек, там старшеклассниц учат приёмам рукопашного боя. Авось диванные пивопийцы и кухонные боксёры вымрут сами, как динозавры.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Шататель скреп в Госдуме! Бабу как кошку - в дом, мужика как кобеля - на улицу!
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3k
* You All 3 часа назад
а что не так? сами же верещат,что их ущемляют вечно и что они должны быть на равных во всём...ну так вперёд!
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6k
tamin 3 часа назад
1. Врачи кстати имеют военный билет. И их призывают
2.день, когда женщин призовут в армию, будет днем позора любого мужика.
3. Депутатов нахрен отправить служить. Задолбали уроды
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12k
кира 3 часа назад
Только после Вас и Вашей семьи, господин депутат!
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26k
Киры4 3 часа назад
Идею не поддерживаю, но на добровольной основе, почему бы и нет? Жизненные обстоятельства как и мнения у всех разные.
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3k
Денис 3 часа назад
Яркий представитель фракции "Политическая проститутка".
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1k
ChePaev 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Алекс Чебурашкин 3 часа назад
А как же орать на митингах за равноправие с мужчинами?
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21
pitersport 3 часа назад
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?
-------------------
не скажу, а то самки минусов понаставят
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