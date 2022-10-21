Депутат Госдумы стал объектом нападок россиянок из-за предложения призывать женщин в армию "как в Израиле"

Женщины - депутаты Госдумы прокомментировали URA.RU идею призывать в армию представительниц слабого пола скептически:

Татьяна Буцкая: Это совершенно не про нашу историю. Мужчина - воин, а женщина его ждет, очаг охраняет. Женщины всегда вставали на другую защиту. Все, что касалось тыла, было на плечах женщин. Конечно, есть такие специальности, которые спасают жизни. Здесь требуется женская помощь и она присутствует.

Яна Лантратова: Российские женщины определенно принесут пользу в любой сфере, даже там, где традиционно вопросы решали мужчины. Но выбор идти на службу должен быть добровольным.

Обычные россиянки, в стенах Госдумы никогда не бывавшие, высказались в адрес депутата менее дипломатично: